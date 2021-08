Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-La importància de la cura dels ulls a l'estiu

Protegir-nos del clor. Les propietats desinfectants del clor poden provocar irritació en els ulls, per això és aconsellable protegir-los amb ulleres de bussejar sobretot en el cas dels nens. A més, és recomanable que els usuaris de lents de contacte evitin portar-les tant a la piscina com a la platja, perquè és molt fàcil embrutar-les amb les mans que han estat en contacte amb la sorra i la sal el que pot resultar molt molest i derivar en majors complicacions.

Usar ulleres de sol. A l'estiu, ja sigui a la platja/piscina o durant les sortides en les hores de llum, tenim una exposició al sol molt major. Per això és important protegir els nostres ulls amb unes ulleres de sol homologades que siguin adquirides en centres especialitzats i que comptin amb certificat CE de fabricació.

Com actuar si ens entra sorra en els ulls. En el cas que ens entre una mica de sorra en els ulls, a més de ser molt molest, pot provocar-nos petites lesions en la còrnia. Quan això ocorri és convenient no fregar-se els ulls i netejar-los amb abundant sèrum fisiològic al més aviat possible o en defecte d'això amb aigua mineral, per a evitar danys majors.

Combatre la sequedat ocular. En estar exposats a l'aire condicionat i els ventiladors en llocs tancats durant un temps prolongat, és molt comú que les mucoses es ressequin més de l'habitual i s'afavoreixi la síndrome de l'ull sec, produint molèsties com a cremor o cansament ocular. Per aquest motiu és recomanable utilitzar llàgrimes artificials per a evitar aquesta sequedat.

Descansar la nostra vista. És molt recomanable aprofitar aquesta temporada de desconnexió per a limitar l'ús de les pantalles i deixar descansar així també als nostres ulls.

Al programa hem parlat del tema amb el president del COOOC, Alfons Bielsa.

-Mites i realitats dels nens amb altes capacitats

Es calcula que aproximadament un 2% de la població mundial té altes capacitats, i el fet de ser un grup tan reduït ha contribuït al fet que es tingui una imatge molt homogènia dels qui comparteixen la peculiaritat de comptar amb un quocient intel·lectual superior a 130 o una capacitat d'aprenentatge molt superior a la del comú dels mortals.

El perfil més estès és el del nen solitari, que s'avorreix en classe i al qual no se li solen donar bé els esports. Té aquesta percepció social alguna base? Els experts afirmen que no, encara que hi ha factors que poden contribuir al fet que s'estenguin aquests mites sobre ells.

Verónica Marina Guillén Martín, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, explica què hi ha de cert, i quin de llegenda, en aquestes deu situacions que se solen associar als nens i les nenes amb altes capacitats.

