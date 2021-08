Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-Les farmàcies s'ofereixen com a punts de vacunació contra la covid-19 per augmentar la ràtio

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ofereix que els seus establiments s'incorporin com a punts de vacunació contra la covid-19 per augmentar la ràtio a la població.

Es tracta d'una llarga reivindicació del sector, que fa anys que demana poder col·laborar amb les campanyes com la de la grip formant els professionals i disposant dels mitjans adequats per fer el servei amb garanties.

Segons la FEFAC, la "capil·laritat, proximitat i accessibilitat" de les farmàcies les situen com punts sanitaris "idonis", donada la "freqüència" i "relació de confiança" amb els usuaris. Per la federació, això permetria afegir al sistema 22.000 punts i 55.000 farmacèutics

Hem parlat del tema amb el president de la FEFAC, Antoni Torres.

-Per què la Terra té atmosfera?

En la Terra, tenim la nostra pròpia atmosfera, composta principalment per nitrogen, oxigen, argó i diòxid de carboni. I clar! Aigua, que la veiem en forma de núvols juntament amb unes altres compostos com a pols, pol·len i diòxid de carboni, residu de la respiració i de les reaccions de combustió.

No obstant això, la nostra atmosfera és més que gasos, pols i aigua. De fet, sense ella no seria possible la vida en la Terra. Ella s'encarrega de protegir-nos de la radiació solar ultraviolada, controla la temperatura del planeta i evita l'ingrés de meteorits.

Ara, no totes les atmosferes són iguals. Hi ha unes profundes, com la de Saturn, que té 30.000 quilòmetres des de la base del planeta fins a l'última capa; o la de la Terra, que és tres vegades més petita, amb 10.000 quilòmetres de profunditat.

La veritat és que l'atmosfera defineix moltes de les condicions superficials d'un planeta, i totes són diferents. En el cas de la nostra atmosfera, té quatre capes.

L'astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona, Antonio Bernal, ens ho explica.

