Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

-Són perilloses les tintoreres?

La tintorera és un tauró de cos estilitzat i allargat, amb un musell llarg i cònic. Té ulls grans que, igual que tots els carcarriniforme, es troben proveïts d'una membrana nictitant, una espècie de parpella semitransparent que va de dalt a baix i protegeix els globus oculars quan lluiten amb la seva presa.

Posseeix cinc esquerdes branquials, dues aletes dorsals, dues aletes pectorals, dues aletes anals i una aleta cabal. Les aletes pectorals són llargues i primes, i l'aleta cabal està proveïda d'un lòbul superior també molt allargat. Té una coloració blanca en la part ventral, i un blau metàl·lic molt intens en la resta del cos.

Les seves dents, que cauen i són reemplaçats constantment, són de forma triangular amb vores serrades. Té una longitud mitjana de 2,5 m i un pes de 80 kg.

Com a particularitat cal destacar que, donada la longitud del seu nas, la seva mandíbula s'ha adaptat per a poder mossegar sense problemes, ja que la part superior de la mandíbula és capaç de projectar-se cap endavant, de tal manera que per a mossegar no necessita alçar el cap.

S'estima que entre deu i vint milions d'aquests taurons moren cada any com a resultat de la pesca. La carn és comestible, però no gaire buscada; Es consumeix fresc, sec, fumat, salat i desviat per a la farina de peix. Hi ha un informe d'alta concentració de metalls pesants (mercuri i plom) en la carn comestible. La pell s'usa per al cuir, les aletes per a la sopa d'aleta de tauró i el fetge per a l'oli. Els taurons blaus es busquen ocasionalment com a peixos de caça per la seva bellesa i velocitat.

Els taurons blaus rares vegades mosseguen als humans. Des de 1580 fins a 2013, el tauró blau va estar implicat en només tretze incidents de mossegades, quatre dels quals van acabar fatalment

Hem parlat del tema amb el director tècnic de l'aquarium de Barcelona, Patrici Bultó.

-Sigues feliç durant les vacances: oculta els teus 'likes'

Cada dia, 500 milions de persones entren al seu perfil d'Instagram per veure o penjar imatges de la seva vida quotidiana. Si parlem de comptes actius al mes, la quantitat és de 1.074 milions. I si ens referim a Facebook, aquestes mateixes xifres arriben gairebé a triplicar-se. Fins ara, una de les raons per entrar al perfil personal era comprovar el nombre de likes que mostraven les nostres publicacions.

No obstant això, l'anomenada "dictadura del like" de dues de les xarxes més populars del món pot tenir els dies comptats. A finals del darrer mes de maig, Instagram i Facebook van anunciar que deixaran triar als seus usuaris si volen eliminar els likes dels seus comptes: els recomptes dels "m'agrada" seran visibles de manera predeterminada, però podrem optar per no veure'ls en els nostres feeds i en les nostres fotos, si així ho volem.

La decisió no ha sorprès els experts. Com explica Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la majoria d'usuaris de les xarxes socials no tenen milions de seguidors ni acumulen milers de "m'agrada", "cosa que pot resultar bastant frustrant.

I un usuari desmotivat pel fet de no aconseguir tants 'm'agrada' com voldria obtenir es pot convertir fàcilment en un usuari passiu, que és l'última cosa que els gestors d'aquestes plataformes volen", assenyala el professor de la UOC. "Ocultant els likes, les xarxes combaten la desmotivació que fa de l'usuari un mer espectador del qual no es poden extreure les valuoses dades que les xarxes socials atresoren i comercialitzen".

Hem parlat del tema amb el psicòleg i tutor dels estudis de psicologia de la UOC, Enric Soler.