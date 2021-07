Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) denúncia la falta d'informació bàsica en les noves factures regulades PVPC. Malgrat que es recull informació detallada per als conceptes de peatge i càrrecs, amb el seu cost unitari per a cada tram horari, no fa el mateix amb el cost de l'energia.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García "Lamentablement l'habitual és que la factura regulada PVPC ometi qualsevol tipus de detall i ofereixi únicament la informació del cost total de l'energia consumida sota l'epígraf “Cost de l'energia”, sense detallar el preu unitari del kWh, ni total ni desglossat, per a cada tram horari (punta, vall i pla)."

La implementació de les SuperIlles al barri de Sant Antoni ha comportat problemes de mobilitat, de neteja i de descens de vendes, segons l’enquesta realitzada per Barcelona Oberta als comerciants dels dos eixos comercials de la zona afectats, Som Sant Antoni i Encants de Sant Antoni.

Pel que fa a la mobilitat, el 94,3% dels comerciants opina que els clients tenen dificultats per accedir al barri amb vehicle privat, i un 81% en destaca que la senyalització de prioritat de circulació és poc entenedora. “Caldria millorar la senyalització, tant de carrers com de senyals de tràfic o agents que la regulin, per tal d’evitar excessos de velocitat” afirma Rubén Padilla, secretari de l’associació Som Sant Antoni a Migdia a COPE Catalunya.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor col.laborador dels estudis de psicologia i ciències de l'educació, José Ramón Ubieto "Aquest fenomen, del qual es parla des de fa anys, provoca la pèrdua d'hores de son pel fet d'estar davant de la pantalla i, després del confinament i amb l'arribada de l'estiu, és més possible que el problema s'agreugi o atrapi els adolescents."

Així ho consideren els experts, que adverteixen de conseqüències "nocives" per a la salut mental i física dels joves, per la qual cosa recomanen als pares que imposin límits en l'ús dels dispositius.

"Les rutines són molt importants: cal establir hores fixes per anar a dormir i llevar-se", José Ramón Ubieto fa una crida a "negociar i establir moments en els quals no es puguin usar les pantalles" per evitar aquest tipus d'abús.