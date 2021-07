Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Avui hem parlat d'una de les joies medievals catalanes Besalú. Besalú va ser seu d'un important comtat independent. Compta amb un conjunt historicoartístic medieval considerat com un dels millors conservats de Catalunya.

Formen part d'aquest conjunt l'antiga església del monestir de Sant Pere del segle XII, de la qual destaca l'originalitat del seu deambulatori; l'església de Sant Vicenç del segle XII, on es conserva una capella gòtica lateral dedicada a la Vora Cruz; la façana de l'antiga església hospital de Sant Julià del segle XII; la casa de Cornellà, monument romànic del segle XII i la sala gòtica de la Cúria Real. Destaca tota la jueria, i especialment el Miqvé.

El Banc de sang demana que tothom qui pugui s’acosti a donar sang aquest estiu. Amb el lema “Viu i fes viure” recordem que, tot i les vacances, els pacients continuen necessitant donacions de sang per als seus tractaments. I encara es preveu més activitat que estius anteriors, a causa de la cinquena onada d’expansió de la Covid-19.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director del banc de sang i teixits, el doctor Enrique Contreras "Es calcula que entre juliol i agost caldran 40.000 donacions de sang per poder atendre els malalts als hospitals. Les transfusions han pujat un 10% respecte a l’estiu de 2019 i per això calen més donacions per garantir els tractaments. A més, a l’estiu, les donacions de sang baixen un 30%, ja que alterem les rutines i no hi pensem."

Broquetes de grills o piruletes d'escorpí són només alguns dels productes exòtics que ja es comencen a trobar en establiments de Barcelona amb més assiduïtat. També en restaurants amb estrella Michelin els insectes comestibles es van incorporant en plats de la carta. A més a més, algunes empreses han introduït productes amb insectes en algunes grans superfícies.

El fet és que hi ha 1 milió d'espècies d'insectes, que representen el 80 % del regne animal, i 2.000 d'aquestes són consumides per milions de persones a tot el món. Els experts estimen que els insectes, gràcies als seus efectes nutritius, es poden convertir també en un instrument per combatre el canvi climàtic en el trànsit cap a un sistema alimentari més sostenible.