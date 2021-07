Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Cada cop més els boscos mediterranis que han estat arrasats per les flames acostumen a tallar-se mitjançant processos cada cop més mecanitzats i intensius que només busquen l’aprofitament dels troncs i de les branques per fer-ne estella o pèl·let.

L’augment del consum de biomassa forestal amb finalitats energètiques ha propiciat l’interès pels arbres de gran superfícies cremades en comptes de mirar de trobar mesures de restauració d’aquesta mena de terrenys i ecosistemes destruïts.

S’emporten les restes cremades abans que la fusta no perdi tot el seu valor, es talen arbres morts, moribunds o en vies de deterioració com malmesos pel foc, el vent, els insectes, fongs o altres agents; només per poder aconseguir unes tones més de material. Anteriorment, es tallaven els troncs que podien ser destinats a les serradors i es deixaven les branques, els arbres més petits i els mals formats a la zona afectat.

Un estudi, liderat per la spin-off Open Evidence, de la UOC, ha analitzat les preferències i les percepcions dels consumidors de nou països de la UE i del Regne Unit sobre cinc productes de tabac: cigarrets convencionals, cigarrets prims, cigarrets petits (purets, cigarrets petits marrons), cigarrets electrònics i productes de tabac per escalfament (HTP, sigles en anglès).

Entre els resultats principals, la recerca revela que, entre els enquestats, Espanya és un dels països europeus amb més joves, d'entre 18 i 25 anys, fumadors de pipa d'aigua (anomenada també sisha, narghile, etc.). Confirma, a més, la dualitat del consum en certs productes: el 90 % dels fumadors de cigarrets electrònics també consumeixen cigarrets convencionals. I adverteix com les xarxes socials s'estan convertint en un canal per promocionar, de manera encoberta o indirecta, productes de tabac prohibits per la directiva europea de productes de tabac (TPD, sigles en anglès) en diversos països.

El govern espanyol té previst indemnitzar Abertis amb 1.291 MEUR quan finalitzi la concessió del tram de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera, una quantitat que impactarà en el dèficit públic de l'Estat.

Així consta en el Pla d'Estabilitat que l'executiu de Pedro Sánchez ha fet arribar en els darrers dies a les autoritats europees.

El conflicte té l'origen en el 2006 quan l'aleshores ministra de Foment Magdalena Álvarez, sota el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, va signar un acord amb la concessionària perquè fes obres d'ampliació d'aquestes vies a càrrec de l'augment de trànsit estimat i sense repercutir el cost en el preu dels peatges. A canvi, l'empresa podia ser compensada si no s'assolien el trànsit de vehicles esperat.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado