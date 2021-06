Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Fecasarm critica que la resolució publicada aquest dissabte al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que permet la reobertura de l'oci nocturn mantingui l'obligació de mantenir la distància de seguretat a la pista i a les barres: "És quelcom impossible de controlar". La patronal celebra poder reprendre l'activitat després de més de 15 mesos de tancament per la pandèmia i xifra les pèrdues per al sector en 4.000 MEUR. Tot i que valoren "positivament" la reobertura, lamenten que les restriccions imposades als locals són "força severes" i que això ha provocat que entre un 5 i un 10% dels establiments ja hagin anunciat que no obriran fins que es flexibilitzin.

El dia de Sant Joan, aquest 24 de juny, ofereix la possibilitat de veure l'última superluna de l'any 2021. Tot un espectacle per als amants de l'astronomia: la superlluna de maduixa o lluna rosa. És l'última ocasió per a observar al satèl·lit de la terra d'una manera més gran i brillant.

Aquest fenomen astronòmic arriba just tres dies després que hagi entrat el solstici i avisa extraoficialment de l'arribada de l'estiu.

Des de fa diversos dies ja és possible veure la lluna amb una gran grandària, però serà avui quan abast el seu màxim exponet. Apareixerà amb el capvespre, al voltant de les 21.40 hores, i serà possible apreciar-la des de qualsevol lloc del món.

“La Intel·ligència Artificial serà clau perquè el turisme es recuperi”, així de contundent s'ha mostrat Lasse Rouhiainen escriptor, assessor i expert internacional en Intel·ligència Artifical (IA) en l'obertura de la 9a edició del Fòrum TurisTIC de Barcelona.

Rouhiainen, Keynote speaker del Congrés, ha assegurat a Migdia a COPE Catalunya que “independentment de la grandària, els negocis turístics que emprenguin una transformació digital completa seran els que lideraran el sector turístic els pròxims anys".

Durant la seva conferència en la qual ha realitzat un recorregut per les oportunitats que la Intel·ligència Artificial obre en el sector turístic i com aquesta tecnologia millora la generació de valor de l'oferta, l'autor dels llibres Intel·ligència Artificial: 101 coses que has de saber avui sobre el teu futur i Intel·ligència Artificial per als negocis: 21 casos pràctics i opinions d'experts, ha explicat que, la combinació d'Intel·ligència Artificial i Blockchain -que dóna entrada a la “internet del comerç”- beneficiarà especialment als petits allotjaments i pimes del sector turístic.

“Les noves plataformes milloraran la competitivitat dels hotels de menor grandària, hostaleries o cases rurals. A més de que millorarà la seva visibilitat en els principals cercadors, s'estalviaran el cost que han d'abonar a les plataformes tradicionals com Booking, TripAdvisor, Trivago o Airbnb”.

