Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En aquesta revetlla de Sant Joan es produiran molts desplaçaments i l'associació Stop Accidentes ha començat una campanya per la prevenció de sinistres viaris amb el nom de «Ve, vuelveyvive». Parlarem amb el delegat de "Stop Accidentes" a Catalunya, LiloVilasante.

-En què consisteix aquesta campanya?

La gent quan marxa de vacances hem de conscienciar la que el més important és tornar, les vacances no finalitzen fins que arribem a casa nostra. Ens preocupa molt perquè està succeint un repunt de sinistralitat de víctimes després de la relaxació de les mesures de la pandèmia. Volem conscienciar els conductors que la vida segueix que hem d'anar i tornar per seguir vivint.

La revetlla de Sant Joan és una d'aquelles dates que es marca en el calendari, ja que és la data que marca l'inici de l'estiu. En el programa d'avui parlarem de totes les prevencions que hem de seguir en aquesta revetlla de Sant Joan. Parlarem amb la responsable d'informació i protecció civil, Xesca Baró.

-Quines són les prevencions bàsiques per aquesta revetlla de Sant Joan?

Aquest any, la precaució està molt lligada amb el tema de la covid-19, és incompatible l'ús del gel hidroalcohòlic amb llençar petards, és un alcohol i podria provocar cremades. Tot i que estem en una situació molt millor amb la covid-19, hem d'evitar les aglomeracions de gent i si fem festes millor fer-les en grups reduïts entre familiars i amics i evitar les aglomeracions. Si anem a algun espectacle o activitat, hem de seguir sempre les instruccions dels organitzadors. La majoria de recomanacions van lligades a evitar les aglomeracions. Una altra de les mesures que cada any repetim i insistim perquè és molt important, és el risc d'incendis forestals i recalquem no llençar petards al bosc i respectar la distància de 500 metres. També haurem de respectar el mobiliari urbà i no llençar petards contra bancs o papereres. Per evitar cremades o accidents també recomanem no llençar petards a les persones ni llençar-los a prop del nostre cos.

Avui parlarem del producte pastisser estrella de la revetlla, la coca de Sant Joan. Tenim en el programa el senyor Elias Miró de la pastisseria Miró i president del gremi de pastissers.

-Les perspectives per aquest any són molt millors?

Sí perquè estem tornant a una certa normalitat i això fa pensar que tindrem una revetlla com la del 2019 O 2018.

-La caiguda de l'any passat va ser molt forta?

La veritat és que no, perquè l'estiu de l'any passat es va fer com una mena de parèntesis, podríem dir que va ser un estiu força bo en certs aspectes malgrat que no ens podíem ajuntar molta gent i no podíem sortir fora del territori, però finalment la revetlla es va poder fer. Com els grups havien de ser petits, es van vendre moltes coques, però petites i això va fer baixar la facturació un 30%.