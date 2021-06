Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Museu del Joguet acull fins a l'11 de setembre una exposició que reprèn la que es va fer durant el centenari del naixement de l'artista i que també es va presentar en aquest equipament de Figueres l'any 2004. Parlarem amb el seu director, Josep Maria Rosa.

-Com d'importants són les joguines en la història de la humanitat?

El fet de jugar, de vegades, no són necessàries les joguines, per exemple, els gossos quan neixen ja comencen a jugar amb les seves potes. Jo diria que jugar és descobrir constantment diferents coses i pot ser el que no fem prou bé tots plegats és que quan anem creixent ens pensem que jugar és cosa de nens.

Elon Musk serà el convidat estrella del pròxim Mobile World Congress (*MWC) que es durà a terme la setmana que ve a Barcelona.

El director executiu de Tesla presentarà totes les novetats de Starlink, la seva solució d'Internet satel·litària, el dimarts 29 de juny a la tarda. es podrà seguir tant en format en línia com de manera presencial

Musk exposarà el projecte de Starlink , el sistema d'Internet de banda ampla més avançat del món, capaç de proporcionar amplada de banda d'alta velocitat en localitzacions on l'accés és poc fiable o completament inexistent.

No és un secret que la pandèmia ha impactat de forma negativa a la salut mental de tothom. Tenim en el programa d'avui a la directora general de Stada, Mar Fàbregas.

-Els problemes mentals després de la pandèmia es presenten en un alt percentatge.

Així és, a l'últim estudi que s'ha realitzat, es recullen dades molt reveladores on sense cap dubte la pandèmia i el confinament han impactat en la Salut mental dels espanyols per sobre de la mitjana europea.

Dades com que el 38% dels espanyols confirma sentir una major ansietat, inclús un de cada cinc experimenta dificultats per dormir i són clares manifestacions d'aquest impacte en la salut mental. Hi ha moltes interpretacions, però nosaltres probablement creiem que estan molt relacionades amb l'impacte de l'economia del país, la situació laboral i també a la restricció de la vida social que és tan important per nosaltres.

La pandèmia del coronavirus ha accelerat les accions per a la lluita contra el canvi climàtic. Els riscos de noves infeccions virals que comporta l'escalfament del planeta. Després de l'impacte de la Covid-19 les empreses haurien de prestar més atenció a la cura de l'entorn i de la lluita contra el canvi climàtic. Un pla sostenible contribueix al creixement de l'empresa, ja que la majoria de consumidors valora les aportacions que es fan a la salut i el medi ambient. Parlarem amb l'August Corrons, professor dels estudis d'Economia i empresa i director del màster universitari de responsabilitat social corporativa de UOC.