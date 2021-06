Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

'equip de Ace Alzheimer Center Barcelona, entitat dedicada al diagnòstic, tractament i recerca de l'Alzheimer, ha desenvolupat una prova neuropsicològica digitalitzada pionera denominada FACEmemory, que permet detectar a les persones amb deterioració cognitiva, principalment amb pèrdues de memòria i, així, descobrir de manera precoç la malaltia d'Alzheimer. Els resultats de l'estudi s'han publicat recentment en la prestigiosa revista Alzheimer's Research & Therapy.

S'ha presentat el pla d'informació de vigilància contra els incendis forestals per part de la Diputació de Barcelona. Parlarem amb el cap de l'Oficina de prevenció d'incendis forestals, Jaume Minguell.

-Com es presenta aquest estiu?

Aquest any partim d'una situació diferent respecte a l'any passat. Fa dos anys també vam tenir climatologies força bones i positives en la vegetació, ha estat poc estressada i les precipitacions ens han donat moltes més oportunitats d'atacar els incendis. La previsió per aquest any dóna entendre que no serà un estiu molt humit i per tant hem de suposar que hi haurà incendis i per això hem de ser molt més prudents i que no hi hagi cap mena d'incendi. Tot apuntava que l'any passat hi hauria menys moviment per als boscos, però es van registrar pràcticament el mateix nombre d'incendis que l'any anterior.

vui és el dia mundial de la Música i ha nascut un projecte que es diu "Al meu ritme" de La Capsa. Parlarem amb el portaveu d'aquest projecte el senyor Vicens Macià.

-De què tracta el projecte "Al meu ritme"?

És un projecte que precisament hem posat en marxa per celebrar el dia mundial de la Música i fer alguna cosa diferent del que es sol fer. Volíem crear una celebració com déu mana sobre la música i crear un projecte amb més comunitari i que durés durant uns mesos. També volíem que participessin músics de totes les edats i de tots els nivells. Al voltant d'un tema triat volien fer una versió entre tota aquesta amb videoclip inclòs.

Tots hem gaudit de les revetlles populars. La de Sant Joan rep al solstici d'estiu amb coca i focs artificials. aquesta denominació, en castellà, "verbena", procedeix ja del llatí amb igual denominació "verbena", encara que aquesta es refereix més aviat a una planta que, encara avui dia, s'utilitza per a preparar diferents infusions.