Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Aquest estiu té un enfocament molt més positiu que respecte a l'any passat. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa la campanya "Cuida les platges i tu" per poder així garantir la seguretat a les platges. Parlarem amb el tècnic de sanitat mediambiental del servei de Salut pública de la Diputació de Barcelona, Manel Herrer.

-En què es basa la campanya cuida les platges i cuida't tu?

En el tema de les platges intervenen diferents administracions, Diputació fa la part que li pertoca i nosaltres donem suport econòmic als municipis de la demarcació territorial i després donem uns materials per fer difusió a la gent que va a les platges. Entre aquests materials tenim un ventall on hi ha una sèrie de consells i hem repartit uns 10.550 exemplars en català castellà i anglès. Després també donem unes polseres identificatives perquè malauradament sempre hi ha algun nen que es despista i en aquestes polseres posa el nom i el telèfon de contacte. Dins d'aquest material també donem uns contes que es diuen "Els pirates de la platja" que són adreçats als infants entre 6 i 10 anys per tenir-los una mica entretinguts i que es facin ressò dels avantatges i dels riscos d'anar a la platja.

La nova ampliació de l'aeroport del prat de Barcelona es troba en una situació on hi ha parts a favor i parts en contra. Per una part opinen que no cal ampliar més l'aeroport per què es destruiria la zona de la Ricarda i per una altra part opinen que si perquè creixerà econòmicament i es desenvoluparà el territori amb un aeroport adequat de cara al segle 21. Quins són els avantatges de l'ampliació de l'aeroport? Parlarem amb el senyor Ignasi Sayol, president de PIMEC.

De tota aquesta nova ampliació el tema polèmic és l'allargament de la tercera pista que envaeix la zona de la Ricarda. Per augmentar el nombre de passatgers no caldria perquè es podrien coordinar entre Girona, Barcelona i Reus, però si estem parlant de donar d'una vegada a Barcelona la categoria de cap internacional i ser capaços de posar-nos atractius perquè multinacionals perquè es puguin instal·lar aquí i finalment tindre tota una sèrie de negocis amb valor afegits. Per fer aquesta operativa hi ha dues alternatives, però creen sorolls als veïns d'una urbanització i degut aquest problema no es pot seguir amb aquest projecte per augmentar la pista.

Tots coneixem aquesta expressió. La deixem anar quan els nostres objectius no han estat aconseguits. L'expressió s'aplica habitualment al fracàs de la conquesta però el seu origen és molt diferent. Escolta l'àudio i assabenta't de les explicacions de López.

L’obesitat es vincula, de forma general, als mals hàbits alimentaris i a la disponibilitat d’aliments altament calòrics i agradables al paladar. Però un estudi liderat per investigadors de la Unitat de Recerca en Ressonància Magnètica del Servei de Radiologia de l’Hospital del Mar i de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, acaba de revelar que hi ha més elements implicats.

En concret, i gràcies a imatges obtingudes amb ressonància magnètica funcional, han vist que hi ha determinades zones del cervell dels infants obesos que presenten alteracions si es comparen amb nens i nenes de la mateixa edat amb pes normal o sobrepès. Els resultats de l’estudi els publica la revista Cerebral Cortex.