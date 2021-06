Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El dimarts dia 15 de juny tindrem James Rhodes al festival dels jardins de Pedralbes.

-Has trencat una mica els esquemes oferint música clàssica amb certs entorns més informals.

Abans de tocar en els meus concerts, durant dos o tres minuts, explico una mica el context de la peça que tocaré i per mi és una cosa molt bonica i molt íntima, crec que no és necessari saber de més, simplement gaudir.

-Avui dia ets tota una celebritat.

No ho veig d'aquesta manera, simplement sóc un músic i ja està.

-En aquest moment estàs instal·lat al nostre país?

Aquí tot és millor, no només per les coses òbvies com el temps, el clima, la gent, el menjar... a part de tot això, hi ha calidesa i la gent té els braços oberts, ja porto quasi quatre anys aquí i estic enamorat, per primera vegada a la meva vida sento que és la meva llar.

Els calamars a la romana del Cafè Terrassans de Blanes han estat escollits com els millors de les comarques gironines segons una enquesta popular realitzada per la publicació gastronòmica Va de Gust. Amb més d'un miler de participacions en l'enquesta, el Cafè Terrassans va obtenir un 37% dels vots totals. D'aquesta manera va obtenir la millor nota entre els locals gironins i, a més, la segona millor nota a escala de Catalunya. Parlarem amb l'Ester a botes del Cafè Terrassans.

-Com es fan uns calamars a la romana perfectes?

Després de molts anys és un agraïment aquest reconeixement. Intentem cada dia millorar-los i per nosaltres evidentment són molt bons, però el que volíem és que la gent digués que tal eren i sembla que han agradat.

Ramón és un jove apocat a punt d'heretar l'imperi aixecat pel seu rigorós i hermètic pare. Bermejo és un estiuejant metòdic malaltís de l'ordre i enemic de la improvisació.

Ayoub, un africà sense papers que persegueix el seu somni acompanyat per una dona insuportable.

L'Alipio és un petit empresari sumit en la ludopatia i la desesperació... Els quatre protagonitzen aquesta comèdia formada per històries d'humor interconnectades que ens porten a la conclusió que res és tan divertit com la desgràcia aliena.

El mòbil és una eina que va més enllà d'una trucada o un missatge. S'ha convertit en una eina imprescindible per connectar-nos, però què passa quan es converteix en una hiperconnectivitat? Hi ha un gran percentatge de joves que estan enganxats al telèfon mòbil. Tenim en el programa d'avui a la Merche Martin, professora i doctora en psicologia de la universitat de Girona.

-En quin moment comença a ser un problema la hiperconnectivitat?

Podríem dir que tots estem hiperconnectats des dels adolescents fins als adults. Hi ha un problema amb l'ús excessiu on hi ha una addicció degut a un gran volum d'hores negatives, és a dir, en joves afecta negativament al rendiment escolar, aïllament social o discussions amb els pares.