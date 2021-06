Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La preocupació sobre el dany que poden provocar les espècies exòtiques invasores que envaeixen l'espai natural de les espècies autòctones, cada vegada va més enllà.

Un exemple són els carpins daurats i els tritons alpins, són dues espècies invasores. Viuen en terraris i peixeres de particulars, però també s’estan propagant en basses de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, fruit d’alliberaments que hi fa gent que els tenia a casa. Aquest fet impacta directament en l’hàbitat de les espècies autòctones i es perd biodiversitat. Ho han constatat tècnics de l’ens i investigadors de la Societat Catalana d’Herpetologia, que estan fent un seguiment dels amfibis en aquests ambients lacustres. Alerten que aquests alliberaments tiren per terra anys de feina ambiental i recursos públics que es podrien destinar en la gestió i millora dels espais. Uns esforços econòmics que han crescut en els últims anys. Parlarem d'aquesta situació amb l'Eudald Pujol expresident de la societat catalana d'herpetologia.

UsApps es l'aplicació per a poder denunciar casos d'assetjament o violència a l'escola aquesta disponible des d'ahir dilluns

D'aquesta manera, qualsevol persona –alumnes, professors i familiars– podran denunciar un fet a través de l'aplicació amb un qüestionari senzill que recull les respostes sobre el que ha passat i es farà un seguiment.

Aquesta setmana comença l'E3 2021, el gran esdeveniment de la indústria del videojoc

Un any més, l'E3 torna disposat a oferir-nos una setmana llarga de conferències i esdeveniments, on podrem seguir-los via Youtube o Twitch

Començarà demà dimecres dia 9 amb la presentació del nou Battlefield a les 19.00 i l'ultimo dia conferencia serà el Dimarts 15, on Nintendo llaura el seu Direct

Un dels mes esperat és el de Microsoft el Diumenge 13 a les 19.00 on s'esperen moltes novetats gràcies a l'Adquisició de Bethesda

L'estrès és un d'aquells temes cíclics que de tant en tant ens agrada posar a sobre de la taula. Fins a quin punt pot ser bo i quins senyals hem de prestar atenció per saber quan hem de parar. Per resoldre els dubtes hem convidat telefònicament a la doctora Maria ConsueloVilasánches psicòloga i membre de Doctoralia.

-Tot l'estrès és dolent?

El que es coneix com a estrès és una paraula que està relacionada a una cosa negativa, però de totes formes sempre hi ha un estrès positiu com per exemple aquell estrès que ens motiva a fer determinades coses. Si estem hepàtics i no tenim com aquesta motivació , ens pot anar bé aquesta petita dosi d'estrès, però són moments puntuals per impulsar-nos a fer determinades activitats i per mantenir aquest nivell d'alerta. Tot allò que estigui fora d'aquest moment puntual i estiguin molt mantinguts en el temps és un estrès negatiu.

"No és un vial, és un carrer" és la plataforma d'Olot què demana cala carretera no passi pel mig de la població i reclama la construcció de la variant que permeti desviar el trànsit pesat que passa cada dia per davant de les seves cases. Tenim en el programa d'avui el Ton Torner un dels portaveus de la plataforma.