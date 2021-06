Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Sortir de casa i deixar-se la clau és un gran error i, si es tenen en compte les tarifes d'alguns serrallers, això pot convertir-se en un malson. Parlarem amb l'Enrique García portaveu de l'OCU.

-Per què els serrallers cobren a un preu tan car?

Això té molts matisos i malauradament ve passant des de fa molt de temps. Creiem que no és legal en la majoria dels casos i el motiu és perquè un serraller pot fixar lliurement les seves tarifes És a dir que si vol pot arribar a cobrar 600 euros, ara bé, ha de complir una sèrie de requisits i això és la informació prèvia al pressupost i aquí és on normalment succeeix la il·legalitat. Per tant tots aquells consumidors que han estat víctimes d'aquests abusos poden i deuen reclamar perquè per molt cares que es fixen les tarifes, l'empresari té sempre l'obligació de comunicar-ho per escrit i llavors és quan el consumidor decideix si vol aquest servei o no perquè pots consumidors acceptaran obrir una porta per 600 euros.

Cal admetre-ho tenim una edat però pot ser que no tanta com per a deixar anar l'expressió "alegria, alegria" quan es vessa el vi o el cava en la taula. És una expressió més lligada als majors de veritat. L'operatiu quan aquest vessament ocorre comença per mullar els dits en el líquid i anar tocant fronts dels més petits, sobretot, i la panxa de les embarassades. D'on ve? Alfred ens ho explica en l'àudio.

El Museu de les Aigües està commemorant el dia mundial del medi ambient amb nous reptes digitals i en concret amb un nou projecte que es diu "Aula activa H?O". Parlar d'aquest nou projecte tenim a la Marta Soler, responsable del programa educatiu del Museu de les Aigües.

-Que podem trobar al Museu de les Aigües?

Tenim la voluntat d'ajudar a crear una societat on estiguem cada vegada més conscienciats sobre quins són els reptes que encarem en relació amb la sostenibilitat i l'aigua. Explicarem quin és el paper protagonista de l'aigua i en funció de com l'entenguem, cuidem i utilitzem, estarem contribuint a mitigar o fomentar el canvi climàtic. Trobarem propostes diferents que tenen en comú la sostenibilitat i l'aigua.