Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El malbaratament alimentari és un problema que portem arrossegant des de fa molt de temps i per part de les administracions, cada vegada la sensibilització social davant d'aquesta situació és més important.

Per saber com podem aturar aquest malbaratament alimentari parlarem amb el Sergi Nus, ambientòleg i membre del departament de geografia de la universitat de Girona.

-Quines serien les primeres passes que haurien de donar?

El primer pas en la nostra vida diària seria planificar bé el que comprem i comprar allò que necessitem i no comprar perquè pensem que ho necessitem. A les llars espanyoles es malbaraten un 18% dels aliments que comprem a l'any i es calcula que són més de 250 euros, diners que llencem a les escombraries.

El govern espanyol permetrà l'entrada als creuers internacionals a partir del dilluns 7 de juny. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte una resolució de la Direcció General de la Marina Mercant que aixeca la prohibició dels creuers, un veto que estava vigent des del març del 2020 amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma i que es va prorrogar el 27 de juny de l'any passat.

A partir d'aquest 7 de juny, els creuers internacionals podran tornar a atracar als ports espanyols, això sí complint les mesures sanitàries aprovades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (amb PCR o similar abans d'embarcar). A banda, només podran desembarcar aquelles persones que tinguin permesa l'entrada a Espanya.

Aquesta nit, Maestro convertirà l'Estadi Olímpic en una gran festa en honor a la cultura electrònica.

-Què és Maestro?

És un viatge a través del so. Maestro comença als anys setanta on la Nasa va detectar que altres planetes propers com per exemple al sistema solar, emetia un so en concret i nosaltres a través d'aquest concepte el que fem és dir que això és una cosa universal i que quan el sol es transforma en intel·ligència els altres comencem a percebre aquesta intel·ligència amb el ritme primari. L'home el primer ritme que té és el del seu propi cor i l'escolta i a partir d'aquí neix la música llavors tota l'evolució de la història de la música acaba en la música electrònica, això és el discurs de Maestro. Però què és Maestro? Són trenta anys de música electrònica orquestrada on posarem al millor dels dos mons, és a dir ,agafarem el millor de la simfònica i el millor de l'electrònica amb els grans hits de les pistes de ball dels últims trenta anys

Un retrat íntim dels últims temps a Àfrica de la danesa Karen Blixen, escriptora que signava com Isak Dinesen.

Especialment es narra la particular relació de Blixen amb el seu criat somali Farah Aden. Una estranya amistat en la qual diferències que semblen insalvables es dilueixen davant un enteniment ancestral. Ella tenia una granja a Àfrica, al peu dels pujols de Ngong.