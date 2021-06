Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

" El viaje" aquest tema parla de la maternitat després que Conchita durant el seu embaràs patís preeclàmpsia, una malaltia amb la qual el seu cos «rebutja al nadó», segons ella mateixa. Després del part ella va estar en coma, una setmana a l'UCI i després va passar cinquanta dies a l'UCI a l'espera que el seu fill estigués fort per tornar amb ells a casa. El camí no ha estat en absolut fàcil, encara que afortunadament la història va tenir un final feliç i tots es troben bé. En ell Conchita revela al seu fill el que està per arribar a la seva vida i li diu que sempre serà testimoni d'això per protegir.

Cuando un bebé o niño no duerme y esa situación se mantiene durante mucho tiempo, toda la familia, incluido el niño, sufren estrés y ansiedad. Según la Sociedad Española de Neurología, un 25% de la población infantil padece algún tipo de problema para dormir bien y es algo que tiende a verse como normal.

La falta de sueño tiene consecuencias y no debería normalizarse, de hecho “cuando empezó el confinamiento en marzo de 2020, vimos como la situación de sueño empeoró para muchas familias y contactaron con nosotros en busca de ayuda. La realidad es que hay muchas cosas que una familia puede hacer para mejorar el descanso de los más pequeños”, añade Amelia Hunter, Cofundadora de Baby Sleep Solutions y Asesora de sueño infantil en Mediodía COPE Cataluña y Andorra.

Avui és el dia dels trastorns alimentaris, és una d'aquestes malalties que de vegades es triga a detectar i malauradament està entre nosaltres. Hem de cuidar a les persones que ho pateixen perquè poden arribar a situacions greus. Parlarem amb la Patrícia Bolea, psicòloga experta en trastorns de conducta alimentària del grup ITA.

-Què és un trastorn alimentari?

<< Els trastorn de la conducta alimentària són aquells trastorns que es caracteritzen per un rebuig de mantenir un pes corporal , tenir una por intensa a guanyar pes, patir una distorsió de la imatge corporal i una exageració de la importància de l'avaluació de l'autoconcepte en aquest sentit.>>