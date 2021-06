Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El malware per a Mac anomenat XCSSET ha estat descobert explotant una vulnerabilitat que permetia accedir a parts del sistema operatiu que requerien permisos de l'usuari sense necessitat d'obtenir aquest consentiment.

D'aquesta manera, XCSSET, que va ser detectat per primera vegada l'any passat amb unes capacitats diferents, pot accedir a elements com la càmera web, el micròfon o el sistema de captures de pantalla.

Encara que inicialment el propòsit de XCSSET seria realitzar captures de pantalla sense el coneixement de la víctima, el seu potencial és bastant més ampli i podria permetre fins a la intercepció del text teclejat.

Cada cop busquem més un món sostenible sobretot en l'aspecte dels plàstics i microplàstics que s'han convertit en un dels autèntics problemes dels oceans, on molts peixos ja contenen en el seu organisme aquests microplàstics que finalment van parar al nostre quan els mengem. Podria haver-hi una solució per substituir el plàstic amb la closca de l'arròs, la idea va sorgir a Santa Bàrbara, a les terres de l'Ebre de Catalunya. Parlarem amb el Lluís Miquel Aixendri cofundador de l'empresa que fabricarà l'Orycite i qui va tenir la idea original.

-D'on va sortir la idea?

Sóc de Santa Bàrbara i vaig ser membre del consell rector durant deu anys i vaig veure que hi havia una problemàtica en la clafolla de l'arròs. Aproximadament el 20% de l'arròs es llençava a granges de pollastres per pinso i llavors vaig parlar amb un amic meu que es diu Eduardo Martínez (propietari d'una fàbrica Santa bàrbara) i em va comentar que hi havia un problema molt agressiu i que tenia molta humitat, llavors em vaig posar en contacte amb un noi que es diu Ivan de Granollers i vam començar a fer taulells, però vam acabar fent recanvis d'automoció, embalatge, gots, càpsules de cafè, es pot fer de tot, menys transparent.

El teletreball és una d'aquelles paraules que ha vingut de la mà de la pandèmia i amb el pas dels mesos ha anat agafant molta força en les empreses. Què passarà quan finalitzi la pandèmia? Tot apunta que es quedarà un format híbrid. Parlarem amb el Manel Fernández Jaria, professor d'economia i empresa de la UOC.

-Realment anem cap aquest format híbrid després de la pandèmia?

Està quedant bastant clar que quedarà un format híbrid, un format remot i un format presencial. Quan es produeixen canvis mai són uniformes i hi ha empreses que ràpidament adopten el canvi en el seu funcionament, però d'altres empreses es mantenen amb les seves estructures més clàssiques, no obstant això considero que moltes empreses optaran per aquest model híbrid que permet que la gent treballi alguns dies a casa i alguns dies presencials.

El consumo de pódcast ha aumentado un 25% durante el confinamiento, según un estudio de Voxnest, y ya es el formato elegido por una de cada cuatro personas en España.

Del mismo modo, Twitch y TikTok han conseguido situarse como una de las redes que crecen de forma más significativa este año 2021, según el informe Iab Spain.

La red de vídeos cortos es la que aumenta de forma más destacada y se sitúa en la novena posición, y Twitch crece un 6 % respecto al año anterior en lo que se refiere a su uso mensual.