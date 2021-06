Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Ja fa 10 anys que ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona van endegar Art i Escola, un programa que vol impulsar la presència de l’art contemporani a l’escola, establint una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions i persones que treballen des de l’àmbit de l’art i l’educació.

Per celebrar-ho, s'han programat activitats i una d'elles es va inaugurar fa una setmana, es tracta de l'exposició col·lectiva "Complicitats" al centre d'Arts contemporànies i recursos pedagògics d'Osona. Tenim el programa al curador de l'exposició el senyor Miquel Bardagil.

-Han donat molt de si aquests deu anys d'art i escola?

Sí i a més és un bon senyal perquè no és fàcil engegar un projecte com aquest amb col·laboracions entre els estaments artístics i el món de l'ensenyament. La part més complicada és que perduri i que hi hagi una continuïtat.

Una de les lliçons que durant la pandèmia s'ha posat en més valor és la Catalunya buida. Una de les claus que ha ajudat a omplir els pobles buits és el teletreball durant la pandèmia però calen infraestructures. Parlarem de la situació amb el senyor Joan Nogué, director de l'Observatori del paisatge de Catalunya i professor de geografia de la universitat de Girona.

Una expressió que ens picava en la nostra infància. Possiblement eres dels jovenets als quals això de les llenties no els convencia massa a l'hora de menjar però, però, però, a casa es cuinaven. Aquí és quan davant la teva pregunta de "què hi ha per a menjar?" la resposta fos allò de "llenties, si vols les menges i si no les deixes". Aquest té més que això i Alfred ens ho explica perfectament en l'àudio.

El comercio electrónico en España no ha dejado de crecer desde marzo del año pasado, un informe publicado recientemente por Salesforce ha confirmado esta tendencia al alza con un aumento del 65% en este primer trimestre del año. Esto, unido al aumento de la tendencia de ahorro de los hogares españoles que buscan cada vez productos a mejores precios, se presenta como el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de fraudes y estafas online.

Pese a que existen muchos tipos, los ganchos de productos a precios extremadamente bajos que desaparecen en poco tiempo, tras haber pagado por ellos, sin la posibilidad que el usuario recupere el dinero o que tienen como objetivo hacerse con las credenciales bancarias del usuario son los más habituales en este contexto.