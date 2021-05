Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous en una reunió extraordinària la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i la prestació per cessament d'activitat dels autònoms fins al 30 de setembre. S'apostat per un mecanisme que incentiva la reactivació laboral amb percentatges d'exempció de quotes de la Seguretat Social més alts que els treballadors suspesos.

Del total, s'estima que els empresaris s'estalviaran aproximadament 850 milions d'euros en exoneracions, que en aquesta renovació dels expedients tindran un model diferent.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb la Núria Gilgado, secretaria de política sindical d'UGT Catalunya "No es podia fer d'una altra forma, cal fer costat als treballadors i millorar la situació. Si al setembre la situació no ha acabat d'arrencar cal seguir amb els ERTO"

Gunda és la protagonista d'aquest tríptic documental en blanc i negre. Cuida dels seus fills, els acompanya en els seus descobriments i després es pren un petit respir per a recarregar energies.

S'acosta curiosa a la cambra. Sap quin serà el seu destí? Què és el que estarà pensant? Què pensarà de nosaltres? Gunda és una dels diversos centenars de milions de porcs que habiten en el planeta juntament amb mil milions de caps de bestiar, representades en aquest documental a través de dues vaques, i més de 20 mil milions de pollastres.

Al nostre país hi ha molt de talent per la dansa i no és difícil veure a ballarins espanyols i espanyoles en els principals quadres mundials i precisament les escoles que fan possible tot això són institucions com Corella Dance Academy , una acadèmia de dansa de prestigi. Tenim avui al programa la Carmen Corella.

-Un dels objectius de Corella Dance academy és que els ballarins del nostre país puguin aprendre aquí?

La nostra intenció és que aquell alumne que estima la dansa i que es vulgui dedicar professionalment, trobi amb nosaltres el lloc ideal per fer-ho i nosaltres estar al seu costat per poder-los acompanyar en aquest desenvolupament.

Aquest cap de setmana comença el principi de la fi del Tàrraco viva en la 23 edició i que ha estat centrada en els Idus de Març. Parlarem amb el Magi Seritjol, director de la Tàrraco viva.

-Com podries valorar aquestes 23 edicions de Tàrraco viva?

<< Ho valorem positivament, perquè en plena pandèmia i amb els problemes sanitaris que hem tingut, no ens podem queixar. Aquest passat cap de setmana vam tenir quasi 3000 espectadors i per aquest cap de setmana ja s'estan exhaurint, així que molt contents.>>