Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Set comarques d'interior s'han aliat en contra de la massificació de projectes d'energies renovables a través d'un manifest conjunt. Reclamen tenir en compte el paisatge i les característiques del territori, que no es planifiquin instal·lacions de macroprojectes eòlics i fotovoltaics de manera desproporcionada i l'aplicació d'una moratòria en la tramitació de nous projectes. Parlarem amb el Raúl Domínguez portaveu d'IAEDEN Salvem l'Empordà.

-Les energies renovables són imprescindibles en el futur energètic.

Efectivament sense energies renovables no anem enlloc perquè hem de tenir en compte que per arribar els objectius d'emissions que ens marca la unió europea i que corre perill hem de fer aquesta reducció i només és viable amb energia renovable.

Hi ha una preocupació que va creixent i es tracta de la utilització de les nostres dades a través de la xarxa d'internet. Hi ha molta confusió, sobretot quan acceptem les condicions també acceptem ser tractament de dades.

Una de les darreres polèmiques és l'actualització de la política de dades de WhatsApp, és a dir, les persones que no acceptin la nova política de dades de WhatsApp tindrà moviments limitats. Parlarem amb l'Enrique Sanjuán director de l'agència community internet, una agència digital instal·lada a Barcelona.

-Quina diferencia hi ha central WhatsApp què tenim i el que arriba amb una nova política de dades?

Quant a usuari no notarà cap canvi substancial, però Facebook com qualsevol altra empresa de tecnologies es basa en una base de dades per després poder comercialitzar en l'àmbit de publicitat.

La experiencia de los que trabajan desde casa es muy personal y tan diversa como ellos mismos. Los 10 países reportan descensos en el compromiso y en la productividad cuando las personas están insatisfechas con su experiencia de trabajo a distancia o tienen que hacerlo más a menudo.

En Mediodía en COPE Cataluña hemos hablado con Alejandro Pociña, director de Steelcase Iberia. Autores de un estudio que ha valorado la preparación de las empresas para un retorno a la presencialidad en las oficinas.

"Mientras que algunos hablan de la posibilidad de que la oficina desaparezca ya que las personas acabarán trabajando exclusivamente desde casa, nuestras investigaciones revelan un futuro más variado centrado en el trabajo híbrido. La mayoría de las personas espera trabajar en una oficina la mayor parte del tiempo, aunque reclaman flexibilidad." explica Pociño.