Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Albert Freixas presenta el nou senzill "Every time we fall" i forma part del seu últim projecte musical amb col·laboracions de luxe com els veterans jazzmen de l'escena Barcelonina, Tom Warburton al contrabaix i Jordi Gardeñas a les bateries, David Calvo aL saxo tenor i la música resident a Austràlia, Leticia Nischang als cors femenins. CHROMA és un disc fresc i original, on Freixas segueix en la seva línia de fusió estilística, sempre amb el seu segell personal, i cada vegada més transparent en el seu gran amor cap a la música jazz. Parlarem amb ell de Cultura i música.

En aquest mes de maig s'ha estrenat la recollida d'escombraries porta a porta amb bosses identificades a través d'un xip. Parlarem amb l'Eloi Badia, regidor d'emergència climàtica i transició ecològica de l'ajuntament de Barcelona.

-Com serà aquesta recollida porta a porta?

Serà individualitzada trenquem d'alguna manera l'anonimat perquè el que volem és que el comportament sigui més cívic i volem augmentar la recollida de residus perquè és un imperatiu europeu i també ho és per Barcelona.

Ahir dia 20 de maig es celebra, per iniciativa de l'ONU, el Dia Mundial de les Abelles. Es va triar el 20 de maig perquè coincideix amb la data de naixement d'Anton Jansa (1734-1773) un pintor i apicultor eslovè, considerat el pioner en els tècniques modernes de cria d'abelles. A més per primera vegada s'ha fet l'entrega dels premis a millors mels catalanes. En el programa d'avui tenim Josep Maria Clària, responsable del sector d'apicultors de la unió de pagesos.

-Com és la situació de l'abella a Catalunya?

<< L'abella la hem de protegir perquè el 84% de totes les espècies vegetals que tenim depenen de la politització de les abelles i el 76% de les fruites i verdures que mengem també depèn de la politització de les abelles, és a dir, que si tallem la cadena i les abelles no polititzen, ens quedaríem sense fruita al mercat.>>

Reinici de la saga '*Saw'.Treballant a l'ombra d'un policia veterà (Samuel L. Jackson), l'intrèpid detectiu Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) i el seu company novençà (Max Minghella) prenen les regnes d'una recerca relacionada amb una sèrie d'assassinats que alberguen uns certs paral·lelismes amb el sagnant passat de la ciutat. A mesura que aprofundeix en el misteri, Zeke descobreix que ell mateix s'ha convertit en l'epicentre del macabre joc de l'assassí.