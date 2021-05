Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La pandèmia ha deixat una situació dolenta pràcticament quasi tots els sectors, però avui parlarem concretament del sector turístic, de fet està reivindicant el retorn de la confiança perquè la gent torni. Parlarem amb l'Anna Sánchez vicepresidenta de COPTUR.

-Com està la situació en el sector turístic en aquest moment?

Tots sabem la importància que té el turisme a Catalunya per tant de la mateixa manera el pes és molt important quan les coses van bé al nostre país i és igual quan les coses van malament. Les xifres que més o menys tenim a la nostra mà diuen que Catalunya assumirà el 20% de les pèrdues globals del sector turístic d'Espanya. Estem en un moment crític en el qual necessitem que algú ens ajudi. Sí que és veritat que hi ha hagut aquests d'ajuts en el sector, però res a veure amb el que realment es necessita per sortir d'aquesta crisi.

La pandèmia està deixant molts mal de caps, però si mirem la part positiva també ens dóna una nova oportunitat per fer millor les coses i tenir una millor previsió pel pugui passar de cara al futur. Quan hem parlat amb científics un dels punts en comú que han recalcat és el poc finançament. Per saber que canviarà i que no de cara un futur demanarem l'opinió al senyor Josep Calbó vice-rector de la universitat de Girona.

-Està realment tan infra finançada la ciència al nostre país?

El finançament de la ciència arriba per dos camins, està el finançament estructural i al finançament competitiu, aleshores per la primera part haurien de ser pressupostos públics i és realment el que debilita el sistema perquè és un finançament bastant baix i per l'altra banda i per sort , els investigadors són bons, treballen de valent i s'esforcen molt i gràcies a aquests investigadors aconseguim el finançament a través de la competència lliure amb altres investigadors de Catalunya.

L'educació va en evolució, la societat avança i les maneres d'ensenyar també, però a vegades fa la sensació que l'educació és immobilista. Parlarem amb l'Albert Sangrà, catedràtic d'educació i professor dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC.

-Fa la sensació que l'educació s'ha d'educar per poder-ho fer de manera efectiva?

Si, a vegades fa la sensació que estem com en una mena de bucle en el qual sempre diem que l'educació ha de donar resposta a problemes que genera la mateixa educació, però no sempre és cert, a vegades tenim una imatge equivocada. Per exemple, l'any 2020 la taxa d'abandonament escolar inicial va ser la més baixa de la història. Cada any augmenta el percentatge de persones que arriba a l'educació superior, l'any passat va ascendir a 44,8% entre els de 30-34 anys. I l'11% entre 25-64 anys va seguir alguna classe de formació, per tant sí que avancem. Sí que és veritat que en alguns àmbits l'educació potser no ha progressat el necessari com exigien alguns canvis que hem tingut externament en el mateix sistema.