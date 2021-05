Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La miopia afecta ja sis de cada deu joves universitaris de Catalunya com a conseqüència de l'estil de vida cada cop més sedentari i una exposició excessiva als dispositius digitals.

Aquests dos factors s'han agreujat durant el confinament pel coronavirus i per això alerten que hi ha un "augment greu" dels problemes de salut visual.

Aquestes afectacions es poden especialment entre nens i adolescents perquè són més vulnerables en tenir un sistema visual en evolució i menys capacitat per autogestionar-se en l'ús de pantalles.

Per això, els experts de la FOOT han apuntat la importància de seguir uns hàbits de salut visual adequats. El degà de la Facultat, Joan Gispets, ha explicat que hi ha evidències científiques que demostren que l'aparició de la miopia té "una relació molt clara" amb l'entorn visual, sobretot en infants i adolescents. Ha afegit que les condicions del confinament "van en la línia contrària als hàbits que ajuden a prevenir-ne l'aparició".

Cada vegada està més a prop l'obertura de l'oci nocturn, de fet aquesta mateixa setmana hi ha un assaig clínic a Sitges per reobrir l'oci nocturn i està previst fer una altra Barcelona. Segons els experts també seria una solució per finalitzar amb les botellades que s'estan veient durant aquests dies. Parlarem amb el senyor Joaquim Boadas president de la FECASARM.

-L'obertura de l'oci nocturn equival a reduir les botellades?

Si, si obren legalment l'oci nocturn, les botellades es reduiran molt. Cal recordar que la gent a partir de les 23:00 de la nit no té cap alternativa i per això es produeixen les botellades i les festes il·legals. Si s'amplia l'horari de la restauració fins a la 1:00 i es comencen a obrir els espais de l'oci nocturn legals amb un horari progressiu i un aforament progressiu en funció de les mesures de seguretat implementades, evidentment això anirà absorbint una part molt important d'aquesta oferta il·legal què quedarà reduïda al que hi havia abans de la pandèmia.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

El govern estatunidenc ha acceptat eliminar al fabricador xinès de la llista d'empreses sancionades pel Departament de Defensa per la seva relació amb l'exèrcit i/o l'espionatge del gegant asiàtic, on va ser introduïda per l'anterior administració al costat d'altres com Huawei i el fabricant de semiconductors SMIC.

L'any 2019 el ballet de Moscou celebrava trenta anys sobre els escenaris i ara després d'un any de parada a causa de la pandèmia, torna amb el Tour Dance Again i la seva primera cita serà al teatre Tívoli de Barcelona. Parlarem amb el codirector Lucky Gómez