Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Generalitat té la intenció d'acabar amb l'etapa educativa de 0 a 3, és a dir, integrar el P2 a les escoles de primària. Aquesta fusió de l'etapa educativa no ha acabat d'agradar, per saber més sobre aquest tema parlarem amb la Marta Camí, portaveu de l'Associació catalana de les llars d'infants.

-Per què es fa aquesta proposta?

Ens hem adonat que és una decisió purament política i econòmica. No és una decisió pedagògica el fet d'introduir el P2 a les escoles de primària.

En el programa d'avui parlarem sobre les troballes que defineixen la nostra història. Per saber que hem descobert fins ara i que ens queda per descobrir, parlarem amb el senyor Robert Sala, director de l'institut català de paleoecologia humana i evolució social i professor titular de prehistòria a la universitat Rovira i Virgili.

-Com és el patrimoni català?

<< Molt ric, divers, antic i molt dens a tot el territori. Cada dia hi ha nous descobriments de qualsevol moment de la història i de qualsevol racó del país.>>

Parlarem de l'ampliació de la Zepa i el projecte de l'agència catalana de l'Aigua que ha deixat a molts pagesos del parc agrari del Llobregat sense sortida. Això és el que expliquen des de joves agricultors i ramaders de Catalunya i denuncien que les administracions no els tingui en compte el sector ni les pèrdues que hauran d'assumir. Parlarem d'aquesta situació amb el Mauri Bosch cap sectorial de l'Horta i sectorial de la fauna salvatge de JARC i productor del parc agrari del Llobregat.

-Per què aquests projectes estan perjudicant la pagesia?

La pagesia està maltractada i hem de tenir en compte que en el seu dia es va fer un parc agrari per evitar especulacions urbanístiques sobre els terrenys perquè es pogués cultivar. No hi ha ningú que li agradi més la natura que els pagesos, però hi ha una tendència i un populisme que ens està coartant la nostra manera de treballar. Hem de ser rendibles econòmicament i això ara com ara i amb les perspectives que s'estan veient no és així.

Els que tenen una certa edat recordaran que a unes certes hores s'emetien continguts no recomanats per a joves. Televisió espanyola tenia la necessitat, i obligació, d'avisar d'alguna manera la "perniciosidad" d'aquests continguts. Així van néixer els rombes en les pantalles espanyoles l'any 1963.