Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes.

L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat el pla Vila Veïna a la ciutat per seguir transformant el model sociosanitari. El canvi principal consisteix a concebre la cura com una tasca compartida i comunitària. Parlarem amb la Gemma Tarafa regidora de salut, cures i embelliment de l'ajuntament de Barcelona.

-Què és el projecte Vila veïna?

A Barcelona tenim un 40% de la gent que té algú a càrrec a la seva llar, com pot ser un infant o una persona gran i aquest projecte Vila veïna ens ajuda a visibilitzar, acompanyar i a distribuir les cures molt millor que abans. De fet tots necessitarem cures en algun moment de la nostra vida I moltes d'aquestes tasques les realitzen les dones, per tant, cal redistribuir-ho molt millor. Sovint ho fem en solitari i dins de la nostra família i no ho fem en col·lectiu o comunitat, Vila veïna el que pretén és poder fer un gir en aquest sentit i fer la cura en comunitat i no en soledat.

La fi dels peatges implicarà que desenes de municipis per on transcorren autopistes com l'AP-7 entre la Jonquera i Tarragona i el tram català de l'AP-2 entre la Vendrell i Saragossa deixin de percebre certs recursos. El debat està sobre la taula per resoldre com es mantindran aquestes vies d'alta capacitat. Mentrestant una de les mesures de contenció que ha enviat el govern espanyol a Brussel·les és posar peatges a totes les autopistes i autovies. Parlarem amb Mario Arnaldo, president de l'associació europea d'automobilistes.

La 25a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, portarà a Reus més d'una trentena de companyies catalanes i espanyoles entre el 12 i el 16 de maig. La pandèmia, però, ha impedit incloure-hi companyies internacionals. Durant els cinc dies del festival hi haurà actuacions presencials complint totes les mesures sanitàries del moment, segons ha explicat l'organització. Així mateix, la fira s'allarga un dia més respecte a altres edicions per tal d'espaiar més els espectacles. Les jornades professionals repetiran el format híbrid de l'any passat amb xerrades presencials que també es podran seguir en format virtual. Amb tot, la programació del certamen pretén mostrar "el talent del millor circ contemporani actual".

Es común utilizar el término ‘chorrada’ para referirse al poco valor que tiene algo (‘me he comprado cuatro chorradas’) o señalar que se ha dicho alguna tontería o necedad (‘¡deja de decir chorradas!’).

El origen de dónde surge utilizar dicho término para referirse a esas acepciones lo encontramos en la época en la que los líquidos se compraban a granel (vino, aceite, leche…). Era norma que el tendero dispensase tras la cantidad solicitada (por ejemplo un cuarto de litro de vino) una pequeña porción más de producto (a modo de propina) que era conocido como ‘chorrada’.

Pero ese pequeño chorro de más solía ser tan ínfimo que resultaba algo ridículo y escaso, por lo que surgió denominar de ese modo a todo aquello que tenía poco valor.