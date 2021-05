Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La guerra deL taxi contra els VTC sembla haver-se convertit en un conflicte permanent en el temps. Des del col·lectiu Elite Taxi han anunciat una nova jornada de protestes per al dilluns 17 de maig tot i que podrien allargar-se tota la setmana. El motiu d'ara és denunciar com Cabify.Parlarem amb Tito alvarez portaveu

de l'associació Elite Taxi.

-Fins ara hi havia una regularització per tots, però què passarà amb el fi de l'estat d'alarma?

<< Nosaltres ja hem parlat amb l'institut metropolità del taxi. A partir de la matinada del dissabte al diumenge quan finalitza l'estat d'alarma també finalitza la protecció jurídica que tenia l'institut metropolità per poder regular-nos i restringir l'oferta de taxis Aquest cap de setmana, quan s’acabi l’estat d’alarma, ja està previst que el servei del taxi torni a una certa normalitat. Això vol dir que el 50 % de la flota podrà circular els caps de setmana. De dilluns a divendres, però, es preveu que la xifri sigui del 80 %. Els taxistes, però, proposen tornar a autoregular-se i creuen que la millor opció és que l’oferta sigui del 60 %. Aquest dijous el sector fa una consulta entre els treballadors perquè votin la proposta..>>

S'han presentat els dissenys de l'enllumenat de Nadal d'aquest 2021 i per parlar d'aquest tema tenim el programa de Montserrat Ballarín regidora de comerç mercats, consum, comerç, règim intern i hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.

-Estem al mes de maig i ja estem parlant de Nadal.

Doncs anem una mica justos o fins i tot et podria dir que una mica tard. Nosaltres volíem implementar un nou sistema de llums de Nadal, la nostra idea era que dissenyadors de la ciutat de Barcelona ens dissenyessin un model de carrers i aquest any hem començat per la plaça Catalunya i al carrer Aragó. El guanyador del concurs d'aquest any és l'equip de l'Antoni Arola. Hem de tenir en compte que una cosa és dissenyar, però després s'han de produir, hem de passar pel procés industrial i això comporta un llarg temps i per això ho hem hagut de fer ara, ja teníem el disseny, però l'havíem de publicar i explicar.

El Festival Grec 2021 programarà prop d'un centenar d'espectacles en 37 espais de la ciutat de Barcelona en una edició més extensa en dies i espais, i aspira a obrir amb el 70% de l'aforament, tot i que posa a la venda el 50% amb la intenció d'augmentar la xifra abans de l'inici de festival. Aquesta edició recuperarà una desena d'espectacles programats al Festival Grec 2020 que van ser cancel·lats per la pandèmia. Per saber més detalls parlarem al seu director, el Cesc Casadesús.

Una escapada en hidroavió a la Gran Barrera de Coral australiana es converteix en un malson per a un grup de joves quan són atacats per un gegantesc tauró blanc.

Encallat en alta mar sobre un fràgil bot salvavides, el grup haurà d'usar tot el seu enginy per a resistir a la monstruosa amenaça que els aguaita sota l'aigua.