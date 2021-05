Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Plaques solars al terra. Aquesta és la proposta de Barcelona, on s'ha instal·lat el primer paviment amb energia solar d'Espanya. Es tracta d'un projecte pilot instal·lat al parc de Glòries.

Una instal·lació d'uns 50 metres quadrats amb el qual es generaran uns 7.560 kWh a l'any, suficient per a proveir tres llars, i estalviar 2.722 kg de CO?, segons explica l'Ajuntament.

Les persones grans que viuen soles a casa tenen més risc de patir accidents i caigudes. Hi ha un nou servei a l'hospital sociosanitari de Francolí a Tarragona que ensenya a prevenir caigudes greus a la gent gran. Parlarem amb la doctora Eugènia Sopena metge de família i cap de la unitat d'ortogeriatria de l'hospital sociosanitari Francolí de Tarragona.

-Com s'ensenya a prevenir caigudes greus de la gent gran?

Un dels objectius més importants que tenim a la nostra unitat, és que les persones grans mantinguin la seva autonomia el màxim de temps possible. A causa de l'edat és lògic que es perdi musculatura, elasticitat i resistència, per aquest motiu és molt important treballar l'exercici físic i també treballar altres ítems com són la força, l'equilibri, millorar la funcionalitat de la persona i evitar caigudes. Un altre punt important que hem de tenir en compte és l'adaptació del domicili. Les necessitats que té una persona jove no són les mateixes que les necessitats que té una persona gran. Al fer-nos grans hem d'adaptar el domicili a les necessitats que té cadascú amb coses tan senzilles com portar un calçat adequat o adaptar el bany, ja que és la zona on hi ha més caigudes.

Un estudi liderat per la UOC recull l'opinió dels docents sobre les aules on ensenyen, els quals diuen que organitzar el mobiliari de l'aula a escoles i instituts no és la millor manera de fomentar l'aprenentatge, especialment si es tenen en compte les necessitats dels escolars del segle XXI, els quals, segons l'OCDE, requereixen un entorn social que exigeix autonomia, flexibilitat i capacitat per prendre decisions i connectar coneixements per si mateixos o mitjançant el treball en equip. Per saber com afecta el disseny de les aules en tot això tenim al Guillermo Bautista, membre del grup de recerca Smart Classroom de la UOC.

-És antiquat el disseny de les aules actualment?

No és una qüestió només de disseny sinó que els espais que tenim habitualment en una escola tradicional no responen a com aprenem. En el grup de recerca el que volem és fonamentar, amb l'evidència científica, com haurien de ser aquests espais per respondre millor a les noves necessitats, a la forma d'aprendre i d'ensenyar.

"La història de Nu" és un llibre de diàleg entre un cadell i el seu amo. A través de la reflexió del protagonista Eloi i el seu bòxer Nu, els lectors experimentaran diverses situacions plenes de contradiccions en el comportament humà.

Aquest llibre fa que el lector es pregunti com espera convertir la nova normalitat en un problema posterior a la COVID-19 a través de circumstàncies realistes i controvertides.

"Com pot ser que els humans es preocupin més per la seguretat animal que la pròpia?"