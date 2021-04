Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Nissan encara està ballant sobre la seva reindustrialització, de moment no hi ha res tancat i és normal que hi hagi un cert neguit. Els sindicats de Nissan ja estan dient que hi haurà mobilitzacions si no es presenten propostes concretes. Avui mateix es comentava que l'empresa Volta Trucks preveu fabricar els primers 500 cotxes elèctrics del model 0 a finals de l'any vinent i està interessat en la planta de Nissan. Parlarem amb el Manuel Sanz portaveu de la UGT de Nissan.

-Com està la situació en aquest moment?

Està tot bastant parat, va tot molt lent i sense avanços significatius. Estem a l'espera del pròxim dia 4 on tenim una reunió per saber si hi ha un avanç.

Les màquines interconnectades com per exemple connectar el mòbil amb la tele però si aixequem la vista anirem cap a un futur molt proper estem parlant d'una interconnexió entre màquines a un nivell total com serien cotxes autònoms o les llars inteligents. L'Anna Juan Ferrer doctorada i investigadora de la UOC ha realitzat una tesis per explorar el futur de les màquines interconnectades i està en el programa per donar-nos més detalls.

-Quin és el futur de les màquines interconnectades?

<< Els temes que he explorat en el doctorat és com formar estructures de computació donat que les màquines cada vegada més tenen més capacitat de computació, com són les neveres o la televisió.>>

Acaba de néixer el zoo de Barcelona una cria òrix blanc i és una espècie extinta en la part salvatge. Amb aquesta bona notícia es pot veure la gran funció que té el zoo amb la conservació de la biodiversitat. Parlarem amb Sito Alarcón director del zoo de Barcelona.

-Felicitats pel naixement.

Gràcies, com bé deies és una espècie d'antílop absolutament extinta en el seu hàbitat natural i a més és una espècie que fins i tot sortia a les tombes egípcies es reflectia. Estem molt contents, ja que és un dels papers prioritaris dels Zoos, intentar mantenir aquest punt genètic d'espècies que estan molt amenaçades o en perill d'extinció i poder fer alguna cosa per la natura introduir-les i recuperar aquesta espècie.