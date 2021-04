Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els autònoms formen part d'un teixit empresarial importantíssim, tot i això es reivindiquen constantment, la demanda més històrica és pagar els impostos per al que facturen. Tot apunta que aquesta situació podria solucionar-se, ho parlarem amb la Sandra Zapatero presidenta de CTAC Autònoms de la UGT.

-Aquesta demanda terna comença a veure la llum al final del túnel?

<< Hem de tenir clar que el nostre sistema de protecció social dels autònoms es sosté. Ens trobem amb poca cobertura per fer front a les incerteses sobretot de vulnerabilitat social. La comissió del Pacte de Toledo va suggerir cotitzar per trams, és a dir, cotitzar en funció del rendiment, allò que facturo menys les despeses, és el meu rendiment. El que proposem és que hi hagi diferents trams en funció de la nostra quota de rendiment.>>

És molt interessant veure com evolucionat el teletreball al nostre país. Feia temps que era una intenció abans de la pandèmia, però amb tota aquesta situació s'ha accelerat. Per saber quin serà el futur del teletreball parlarem amb el Manel Fernández professor d'estudis d'Economia i empresa de la UOC.

-És una evidència que el teletreball ha arribat per quedar-se, com serà el seu futur?

Al llarg de la pandèmia hem descobert que hi ha una altra forma de treballar, totes les organitzacions estan valorant com aquest model els afecta en la seva manera de funcionar, personalment penso que el canvi cap a aquesta flexibilitat sí que quedaran les organitzacions, probablement no com un treball en remot total per l'empresa, però sí que ha representat una reestructuració de treball sobretot en el treball d'oficina.

Busquem cada cop més un món més sostenible per poder frenar el canvi climàtic, però l'acció humana l'accelera moltíssim. Parlarem dels detalls que poden frenar-ho amb una nova alternativa que es fabrica amb la closca de l'arròs i la idea va sorgir a les terres de l'Ebre a Santa Bàrbara. Tenim en el programa al cofundador de l'empresa que ho fabricarà i qui va tenir la idea original, el senyor Lluís Miquel Aixendri.

