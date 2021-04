Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Govern d'Espanya s'ha proposat eliminar la llista de gossos potencialment perillosos amb una modificació de la llei sobre aquests animals domèstics. La reforma, que l'executiu espera presentar al maig, canviaria el sistema d'aquesta llista per una avaluació del comportament de cada can de manera individual.

L'objectiu de la nova norma seria "evitar els prejudicis injustos per la raça concreta amb la qual ha nascut" el gos. No obstant això, es desconeix de moment com es desenvoluparia aquest mecanisme de validació del comportament de cada exemplar. Parlarem amb el senyor Ramon Cedó president del col·legi de veterinaris de Girona.

El nou tema de Ricky Gil, "Dues obres mestres", és una cançó plena de ràbia i melodia, que sorgeix de la imperiosa necessitat de protegir això que més volem en un món que, de vegades, és extremadament hostil. El tema l'ha barrejat el productor Paco Loco i compta amb les col·laboracions de la banda de Vilanova i la Geltrú, Biscuit, i la veu de Joana Serrat.

Així mateix, Ricky Gil ha anunciat el concert de presentació del disc al costat de tota la seva banda, que serà el pròxim 22 de maig a la sala La Nau a Barcelona. Parlarem de Ricky Gil i del seu primer àlbum en solitari.

Les xarxes socials van arribar per quedar-se i ja formen part de la nostra vida. El sistema Android està a punt d'estrenar Club House, però avui parlarem de Twitter on l'alcaldessa Ada Colau va decidir deixar Twitter per fer millor política. Parlarem de Twitter amb l'Enrique Sanjuan expert en social media i director de l'agència digital community internet a Barcelona.

A “Mortal Kombat”, Col·le Young, el lluitador de MMA (Arts Marcials Mixtes), acostumat a rebre pallisses per diners, desconeix la seva ascendència, i tampoc sap per què l'emperador Shang Tsung de Outworld ha enviat al seu millor guerrer, Sub-*ero, un Cryomancer sobrenatural, per a donar caça a Col·le.?Col·le tem per la seguretat de la seva família i cerca a Sonya Blade seguint les indicacions de Jax, un comandant de les Forces Especials que té la mateixa estranya marca de drac amb la qual va néixer Col·le.