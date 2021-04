Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

S'apropa una d'aquelles dates molt estimades, la diada de Sant Jordi. Hi ha dos grans protagonistes, els llibres i les roses. Els floristes són un dels mestres de la cerimònia del dia 23 d'abril. Tenim el programa al senyor Joan Guillem president del gremi de floristes.

-Com valorem i que estarem d'aquest Sant Jordi estrany?

<< Aquest any sí que tindrem Sant Jordi cosa que l'any passat no va passar, però evidentment serà una diada de Sant Jordi una mica diferent i crec que hem de ser conscients que no serà igual. Segueix sent un dia especial i té un simbolisme creatiu incomparable amb la resta de l'any.>>

-Heu presentat el portal són floristes, que trobem?

<< Trobareu totes les floristes que estan agremiades el gremi de floristes de Catalunya, però hi ha dos aspectes molt importants, en primer lloc podreu tenir localitzades on tenen una parada a la via pública i la segona com accedir-hi a la seva història. Aquest portal reuneix la màxima informació possible per aquest dia tan important.>>

Com bé recordarem, als anys 80-90 va arribar l'explosió dels dj's. Parlarem amb el Jordi Carreras, tot un referent en aquest sector i acaba de publicar el llibre "Deejay".

Amb "Deejay", podrem saber els trucs i entrebancs de la professió?

<< És perfecte per introduir-te en aquest món i amar vas més enllà, és un manual didàctic on a part d'explicar de què som capaços els dj.'s, també explico com treballem. Hi ha una part molt científica dintre de la música i també un ampli ventall de col·laboradors que expliquen des del punt de vista de l'experiència. Són quasi 40 capítols plens de nocions bàsiques per ser dj.>>

El año pasado vivimos una de las mayores crisis sanitarias de la última década con la covid19. Este acontecimiento supuso un reto por nuestra salud y también por nuestra salud mental.

Durante el confinamiento, el 46% de la población declara haber sentido un aumento del malestar psicológico. Los profesionales de la salud mental advierten un aumento en las consultas.

Antonio Grau, médico psiquiatra y director clínico de Ita, explica que “la pandemia es un factor de estrés intenso, nos va en juego la vida, y se está alargando mucho. Esto repercute en el número de pacientes, cada vez nos encontramos con más personas afectadas y después repercute en la gravedad de la sintomatología”.

La Confederación de Salud Mental España señala que un 6,4% de la población ha pedido consulta con un profesional de salud mental después de este primer año de pandemia: un 43,7% de ellos por problemas de ansiedad y un 35,5% por depresión.