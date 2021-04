Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

S'ha publicat un estudi on feien un recompte de les persones que vivien soles més grans de 65 anys i a causa de la pandèmia les xifres han augmentat. Les peticions d'acompanyament no han deixat de créixer, parlarem d'aquesta situació amb la Pilar Monreal, la investigadora principal d'aquest grup de recerca d'envelliment, cultura i salut de la universitat de Girona.

En situacions com aquesta que estem vivint, creus que la gent gran és el punt feble?

<< Aquesta pandèmia ens ha ajudat a visualitzar el tema de les persones grans en el nostre entorn i de com estem preparant-nos per fer una societat més acollidora i que tracti millor a les persones grans que tindrem en els pròxims anys. És un tema que fins ara no s'ha donat ni importància en els mitjans de comunicació, en canvi ja fa anys que els que estem treballant en el tema estem dient que no tenim la societat preparada per acollir i atendre el volum de persones grans que tindrem.>>

Parlem amb Josep Maria Girona, autor de 'No me llames loca'. Aquesta primera novel·la es centra en la vida de la Júlia Queralt-Robuster Sugranyes, una jove burgesa de Barcelona de principis de segle XX que busca escapar del jou familiar. En una època on la dona no tenia accés a la formació i les úniques funcions vitals eren «fer de mestressa de casa, mare i esposa», Julia, gràcies al mestratge de la seva àvia Enriqueta, «aconsegueix ser mestressa del seu propi destí».

Felicitats per aquesta primera novel·la.

<< Gràcies. Fa uns sis anys que la tinc el cap, però posar-me de debò fa uns 4-5 anys. El que em va costar més va ser la trama. En els últims tres anys és quan ho he dut a terme.>>

Neuralink, una de les companyies de Elon Musk que exploraria el disseny d'interfícies cervell-màquina amb el propòsit últim d'expandir les capacitats naturals de l'ésser humà. Ara ofereix el que podria ser un avanç important.

La companyia ha publicat en YouTube un vídeo protagonitzat per Pager, un macaco de nou anys que segons Neuralink ha après a jugar a Pong amb la seva ment. Inicialment Pager va ser ensenyat a manejar els controls per medis físics, usant les seves pròpies mans i rebent un xarrup de batut de plàtan com recompensa.

En un momento de pandemia mundial, los expertos consideran que los cuentos son una buena herramienta para que los niños afronten sus propios miedos, y también para que descubran sus deseos o fantasías.

"Los cuentos son como alas con las que los niños sobrevuelan la vida de los personajes y experimentan distintas maneras de vivir y resolver las cosas", nos explica la psicolingüista y profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Débora Chomski en Migdia en COPE Cataluña, quien añade que los pequeños necesitan estas historias para "dar forma y sentido a su realidad".