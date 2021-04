Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat el següents temes:

Avui és el dia mundial de la Salut i un aspecte que ens ajuda és veure-ho des d'un punt de vista positiu i alegre, això se'n diu cura emocional a través del riure. Per parlar d'això ho farem amb l'Angie Rosales dels Pallapupas.

El bon humor ajuda molt a les curacions?

Sí, crec que després de la pandèmia tots tenim l'experiència de la importància de l'humor en un moment difícil de la vida. A vegades ens costa acceptar-ho, tots hem après que quan les coses no van bé, no és moment per riure, però l'experiència a l'hospital t'ensenya que és al revés, que com més difícil venen les coses més necessari és l'humor.

Com ha estat l'acció dels Pallapupas durant tota la pandèmia

En un principi fora dels hospitals connectant-nos a través de les xarxes socials on fèiem directes, la tecnologia ens ha ajudat moltíssim. Al cap de dos mesos ja vam començar a entrar a la majoria d'hospitals tot i que encara hi ha alguns que no hem pogut entrar, però la cosa s'està normalitzant.

Està realitzat una enquesta amb el nom de "Els adolescents en època de pandèmia" i una de les primeres conclusions, és que les noies compleixen més amb les recomanacions sanitàries respecte als nois. Són alumnes de quart d'ESO en total uns 1.700, han realitzat aquest qüestionari parlarem d'aquesta i d'altres qüestions amb el senyor Lluís Rubí que és tècnic del servei de Salut pública de la Diputació de Barcelona.

Tot apunta que les noies són més conscients sobre la prevenció.

<< Sí, quan hem analitzat l'enquesta ens hem endut una bona sorpresa perquè en comparar nois i noies hem trobat diferències en totes les preguntes què fèiem sobre la covid-19. Com bé deies, les noies compleixen molt més les recomanacions sanitàries i també estan més preocupades de contagiar i ser contagiades, han tingut una pitjor vivència del confinament i de les restriccions sanitàries. Sobre l'estat anímic hem detectat una pitjor perspectiva de com ho podran portar.>>

El grup Camela publica nou senzill "En el bolsillo de mi corazon". Parlarem d'aquest nou projecte música amb l'Angeles.

És tot un èxit aquest nou senzill.

<< La veritat és que si, tenim ganes de publicar-la perquè es va quedar paralitzat a causa de la covid. A més a més, és una cançó alegre que en aquests moments és necessita i el videoclip també es va fer amb molta il·lusió.>>

Quan esteu creant una cançó, us fa la sensació que esteu anant pel bon camí?

<< En les cançons que crea un mateix, sempre dubtes. Recordo que quan es va publicar "Cuando zarpa el amor" la companyia estava segura de què seria un èxit, però jo no veia tan clar perquè també hi ha hi havia d'altres molt boniques. El que sí que em sol passar, és que si me'n vaig a dormir i la cançó no me la trec del cap, aquí sento que si funcionarà.>>