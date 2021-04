Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

No deixen d'analitzar com és el comportament humà i encara amb més motiu en aquesta situació pandèmica. Per saber com es comporten tant els grans com petits, s'han fet anàlisis i una de les conclusions és que els nens poden ser més pacients, creatius i empàtics arran del confinament. Parlarem amb l'Amalia Gordòvil, professora d'estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC.

Aquesta conclusió es pot generalitzar?

<< Hi ha una mica de tot, també sóc psicòloga clínica i juntament amb una companya durant l'època del confinament més estricte sí que vam detectar que hi havia famílies que li estava anant bé i en els mitjans estava parlant només les coses negatives com són les ansietats i les depressions, però també estàvem passant coses bones. Durant aquest temps han tingut temps per avorrir-se i perquè puguin ser creatius necessiten parar el ritme frenètic que porten. El fet d d'avorrir-se i que sigui un sentiment que no ens agrada no vol dir que no pugui ser bo.>>

El Festival de Cap Roig torna a escena, després de la suspensió forçosa de l'any passat, amb un cartell de 23 espectacles (el 2020 anaven a ser 26) que obrirà el 23 de juliol i que tancarà el 21 d'agost. Recinte amb grada ampliada, de 2.118 seients a 2.500, i previsió de treballar amb un 65% d'aforament, la qual cosa situa la capacitat en 1.600 espectadors, tots ells subjectes al protocol de mascareta, gel i distàncies, així com al control de temperatura a l'entrada de la mostra.

La cita de Calella de Palafrugell, Baix Empordà, aposta per les mesures sanitàries i l'aire lliure perquè sigui possible la nova edició.

Quatre professors s'embarquen en un experiment sociològic en el qual cadascun d'ells haurà de mantenir la taxa d'alcohol en el seu cos al mateix nivell durant la seva vida diària, intentant demostrar que d'aquesta manera poden millorar en tots els aspectes de la seva vida. Però les conseqüències de l'experiment els canviaran per sempre.

La pandemia del coronavirus no solo nos ha llevado a pasar en casa más tiempo del imaginado sino a que muchos españoles se replanteen cómo es su hogar ideal o dónde quieren tenerlo. Las preferencias apuntan a casas más grandes, viviendas unifamiliares y ubicaciones en núcleos de menos de 25.000 habitantes.

Estos cambios son resultado de las nuevas circunstancias en el modo de trabajo, ocio y estilo de vida que ha traído consigo el Covid-19 y muestran la importante influencia del hogar en el ser humano, que determina en gran medida su confort, bienestar y, en definitiva, su salud.