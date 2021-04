Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Segurament quan heu anat a comprar al súper i agafeu els productes, veieu que hi ha un etiquetatge on es reflecteixen tots els ingredients. Si ets diabètic, celíac o tens altres tipus d'al·lèrgies, aquesta classe d'etiquetatge és essencial, però la mida de les lletres és petita. Parlarem amb l'Elisenda Vilches que responsable el departament tècnic de l'associació de celíacs de Catalunya.

La mida de les lletres és inhumana..

De manera generalitzada és un dels principals problemes en el nostre col·lectiu. La mida de la lletra i el tipus és un dels factors que fan que l'etiquetatge o sigui confós.

La lletra que marca la llei segueixes sent petita.

Tot depèn de la mida de l'envàs, has de posar amb molta informació en un espai reduït i concret i això marca en definitiva la informació què pot haver-hi.

Comencen a arribar les vacunes com haurien d'arribar en proporció i quantitats per estar vacunats abans de l'estiu, però estem obligats a fer-ho? Per resoldre aquesta pregunta tenim al programa Marco Aparicio Dr. i professor agregat el dret públic de la universitat de Girona i expert en dret constitucional.

Ens podrien obligar a vacunar-nos?

La pregunta és clara, però hi ha molts matisos, és a dir, una obligació general massiva hauria de ser en circumstàncies extraordinàries que no són les que tenim ara. El que planteja el debat que sorgeix entorn de la llei de salut de Galícia és preveure com infracció administrativa la negativa a vacunar-se en cas que s'estableixi l'obligació, en poques paraules, no ho fa obligatori, però preveu que en casos obligatoris això seria una infracció administrativa i per tant vindria vinculada una multa.

El Ayuntamiento de Barcelona prohibirá que se alquilen habitaciones por menos de un mes para impedir la proliferación de habitaciones turísticas, después de que en verano próxima entre en vigor la regulación de viviendas compartidas que ha hecho la Generalitat y que las sacará de la alegalidad actual.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que ha afirmado que permitir esta modalidad de alquiler en la ciudad –se estima que actualmente ofrece 14.000 plazas– comportaría un «aumento desorbitado» de la oferta turística en la ciudad, especialmente en las zonas céntricas, y supondría un «peligro», puesto que 670.000 casas podrían acoger turistas.