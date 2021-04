Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Després de demostrar la seva eficàcia i bona tolerància en models animals al laboratori, el tractament amb Omomyc (OMO-103), un fàrmac que inactiva a Myc, un gen clau per a la proliferació de les cèl·lules tumorals, acaba de rebre l'aprovació de l'agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per iniciar els assajos clínics; és la primera miniproteína inhibidora de Myc que arriba a aquesta fase. Parlarem amb la Dra. Laura Souceck investigadora del VHIO.

Aquest nou fàrmac obre les portes a la curació de certs tumors?

Serà un abordatge per quasi tota mena de tumors, de moment tenim molta expectativa amb aquest nou fàrmac.

Com funciona?

Ataquem la proteïna que es troba en tota classe de càncer i el que permet és que no es divideixin i que no creïn el seu microambient. També permet a les cèl·lules tumorals tornar-se visible el sistema immunitari, és a dir, matem la cèl·lula del càncer a mecanismes diferents utilitzant un fàrmac únic que és Omomyc.

La pandèmia ens està afectant i no només en qüestions de salut també a l'economia. Els gestors d'instal·lacions esportives han reduït la facturació al 50% per la covid-19. Parlarem amb l'Oriol Serra Clúster mànager del clúster indescal.

Com es podria resumir la situació?

<< La situació és molt preocupant amb tot el que hem viscut i també incertesa pel que encara queda per venir.>>

Durant la pandèmia la gent seguia fent esport, però les instal·lacions estaven tancades.

<< Correcte, en el tema de mesures i protocols per part del govern, Procicat i les autoritats en van fer tancar entorns de pràctica que estaven reparats i on es van fer inversions per mantenir la seu oberta amb els seus protocols corresponents. En canvi a la ciutadania en un confinament i en un procés d'estranyesa absoluta pot arribar a ser una via d'escapament molt important i des del punt de vista físic com a element de resistència de possibles virus però també com a manteniment corporal i mentalment.>>

Un estudi de mobilitat que s'ha realitzat el parc de Sant Llorenç del Munt proposa ampliar el transport públic i restringir les zones d'aparcament. Parlarem d'aquest suggeriment amb l'Àngel Miño director del parc.

Si volem conservar els parcs naturals i que hi hagi el mínim impacte, una restricció sobre els vehicles privats seria aconsellable?

És evident que les poblacions urbanes i que són molt nombroses als voltants de Barcelona necessiten espais lliures, beneficiosos per la salut i que produeixen satisfacció. Som tanta gent en uns espais tan reduïts que es produeixen aglomeracions, des de fa temps estem treballant en el transport públic per mirar de rebaixar les bosses d'aparcament privat en els eixos d'accés al parc.

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica a Migdia a COPE Catalunya les novetats del sector tecnològic.

LG abandona la producció de telèfons mòbils

LG ha comunicat que abandonarà el disseny i la venda de telèfons mòbils, i donarà servei i actualitzacions els pròxims 2 anys

Segons declara LG, "la decisió estratègica d'abandonar el competitiu sector dels telèfons mòbils permetrà que la companyia centri els seus recursos en àrees de creixement com els components de vehicles elèctrics, dispositius connectats, llars intel·ligents, intel·ligència artificial i solucions de negoci a negoci, així com plataformes i serveis".