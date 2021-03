Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La crisis de la pandèmia ha deixat a molta gent sense feina i Adecco a tret un nou informe per ajudar a la gent a trobar una nova. Parlem amb el Javier Blasco director d'Adecco Grup Institut.

On podem trobar feina si estem a l'atur?

<< Falta molta orientació i ajuda, la gent està una mica confusa amb tot l'aïllament. Ho podem veure quan es publica la EPA, és mou contínuament, tant la gent activa com gent que busca. Algunes persones degut a la seva situació personal han deixat de buscar i intentar-ho. La nostra idea és donar una mica de llum sobre els sectors que estan creixent, quins sons els que no han deixat de créixer i també en aquells que comencin a tindre activitat molt aviat. >>

La setmana santa donarà un petit respir al sector de l'hostaleria i la restauració, tot i que l'horari dels sopars seguirà tancat. El ministeri de sanitat ha donat un consell, quan se superi l'índex de 150 casos per 100.000 habitants, les comunitats hauran de tancar l'interior dels bars i restaurants. Parlarem amb el Roger Pallarols director del gremi de restauració de Barcelona.

No s'espera que permetessin els sopars?

A Catalunya fa més de sis mesos que no servim sopars. És una principal i per molts negocis suposa més del 50% de la facturació. Fa sis mesos que a Catalunya ha estat tancat de manera contínua i sense que hi hagi hagut la maduresa suficient per entendre que és important lluitar i posar ratlla el virus.

A Lleida la pandèmia ja va per la quinta onada, una per endavant que la resta de Catalunya, tenim al Ricard Álvarez de Cope Lleida per explicar-nos la situació.

Com està sent la situació en aquesta cinquena onada?

<< L'augment de contagis a Lleida i aquesta agressivitat de la soca britànica de la covid-19, han causat aquest cap de setmana que ingressessin a 33 persones més en els hospitals, ara mateix hi ha 152 i a més a més tenim a 54 persones greus a les UCI. Aquestes xifres són un record en comparació a les altíssimes xifres d'aquest darrer any, per tant aquestes xifres fan que podem parlar ja d'una cinquena onada on hi ha hagut almenys cinc morts i cal destacar que tenien menys de seixanta-nou anys, per la qual cosa Salut insisteix a vacunar aquest col·lectiu.

El nombre d'incidències per covid no ha baixat del tot a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però entren uns 30 malalts al dia per covid i molts requereixen ingrés i és quan veiem que els números augmenten.

