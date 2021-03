Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els experts ho tenen clar, estem en ple esgotament pandèmic, la població està menys feliç. És un moment clau per veure com tenim l'estat mental, tant en adult com en nens. Un nou estudi de la universitat de Girona i que va realitzar abans de la pandèmia, diu que set de cada deu infants catalans se senten molt feliços amb la seva vida. Parlarem amb Mònica González, professora de psicologia de la universitat de Girona i membre de recerca.

Us van sorprendre les xifres de l'estudi?

<< Aquell estudi es va fer abans de la pandèmia i en breus farem una nova recerca més petita per veure de forma més específica l'impacte de la pandèmia en nens.>>

Els infants catalans són feliços amb la seva vida

<< En termes generals i afortunadament és així. Cal tenir present una cosa, les persones en general tan adults com els infants, necessitem pensar que estem més bé que malament, és habitual que quan ens pregunten, tendim a respondre que sí, és un mecanisme de defensa. Hem d'estar molt pendents dels infants per si no ho són.>>

La setmana passada es va celebrar la Global Money Week i l'esdeveniment internacional té com a objectiu que les nenes, nens i joves aprenguin educació financera. Durant les vuit edicions que porta l'esdeveniment s'ha aconseguit arribar a més de 40 milions de joves a tot el món.

Els petits aprendran les diferències entre estalvi i inversió i com invertir els ajuda a complir els seus objectius més ràpids. A més, tindrem activitats amb exemples senzills que els donaran les eines suficients per començar amb inversions petites i perdre-li la por al futur.

Per parlar de com ha anat aquesta setmana tenim al Jordi Martínez de l'institut d'estudis financers.

Allà on hi ha massificació hi ha el delinqüent que busca aprofitar-se, sobretot a les webs per internet que no deixen de créixer. En aquesta ocasió i sense cap mena d'escrúpols estan arribant a temes molt delicats com són les vacunes, ha augmentat un 300% les webs amb informació fraudulenta sobre la covid com és la vacunació. Parlarem amb l'Eusebio Nieva, director tècnic de Check Point per a Espanya i Portugal.

S'han disparat el percentatge de webs fraudulentes amb la covid-19?

<< Si, hem vist que s'han duplicat els ganxos relacionats amb la covid-19 per fer que els usuaris caiguin. Sempre han estat relacionats amb el tema del moment, per exemple ara amb les vacunes, estan venent vacunes falses, el mateix va passar amb els testos PCR.>>

La locución ‘arrimar el hombro’ suele ser utilizada cuando se quiere señalar que alguien presta su ayuda o colaboración a otra persona o grupo para conseguir un fin o para que éste se logre de una manera más fácil y colectiva: ‘venga, todos a arrimar el hombro para ganar el partido’, ‘si entre todos arrimamos el hombro terminaremos el trabajo mucho antes’…

Esta expresión nace en los ambientes rurales en los que los jornaleros que trabajaban el campo se ayudaban unos a otros a la hora de sembrar o cosechar.

La propia postura de ir medio encorvado siguiendo las hileras o surcos y unos junto a otros hacía que los hombros de estos trabajadores estuviesen a menudo tocándose el uno con el otro (algo muy similar ocurre con expresiones como ‘trabajar codo con codo’ o ‘luchar codo con codo’).

A ese acto de colaboración, para facilitar que el trabajo se realizara más rápidamente fue lo que dio origen a la expresión ‘arrimar el hombro’.