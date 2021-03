Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

a ciència va molt de pressa, cada dia un coneixem més del virus i les seves conseqüències, molt important per trobar-hi remeis com són les vacunes i els medicaments. Pzifer està iniciant un assaig clínic d'un fàrmac coral contra la covid-19 i tot apunta que serà un potent inhibidor contra la SARS cov-2 que provoca la covid-19 i altres coronavirus. Per parlar d'aquesta situació ho farem amb el Dr. Albert Gómez cap de serveis de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina de Salt i professor de la universitat de Girona.

Aquesta pastilla no només curarà la covid-19, sinó que també grips i refredats que tant mal de caps dóna a les empreses amb les baixes laborals.

<< Pot ser que cobreixi altres coronavirus, però s'ha de mirar en els assajos clínics. El virus de la grip és completament diferent i no té res a veure amb la resta de coronavirus, té una estructura diferent i és molt probable que contra la grip no pugui actuar.>>

Avui dia 26 de març és el dia de l'espinac i per conèixer una miqueta millor aquesta verdura parlarem amb el David Lienas assessor gastronòmic i director de l'Escola Enjoy Cooking de Barcelona.

Quines propietats té l'espinac?

<< Té molt de ferro i en l'àmbit culinari dóna molt de joc perquè ens el podem menjar tant en amanida quan són fulles tendres o cuits que permet moltíssim joc des de fer-ho a la crema, saltejat o fins i tot gratinat amb beixamel.>>

L'espinac a la catalana possiblement seria un dels plats típics de casa nostra i un plat deliciós.

<< Hi ha moltíssimes variants dels espinacs que la catalana i us proposo una. Una coca d'espinacs amb bacallà gratinat, bàsicament el que hem de fer és agafar espinacs i fer una cansalada fins que quedi ben daurada, afegim una mica d'all, uns pinyons ibèrics i afegim els espinacs. Jo recomano espinacs frescos de fulla gran que tenen més sabor que la fulla petita, però li hem de treure la tija. Un cop ho tenim tot ben saltejat, tant la cansalada com els pinyons, afegim una mica de sal, una mica de pebre i ho reservem.

Aquest diumenge 28, Luar na Lubre celebrarà a Barcelona el seu darrer treball que posa banda sonora El camí de Santiago. Se celebrarà el centre artesà tradicionàrius de Barcelona i ens dóna més detalls Bieito Romero.

Heu tingut històries on triar.

<< La veritat és que hem tingut moltes històries on poder triar i fins i tot van sobrar, hi havia una quantitat de material impressionant, finalment vam agafar 14 d'aquestes històries i llegendes. No podem negar que tenim un patrimoni molt important i intentem plasmar-ho a través de la Música.>>

Una dona, després de perdre-ho tot durant la recessió, s'embarca en un viatge cap a l'Oest americà vivint com una nòmada en una caravana. Després del col·lapse econòmic que va afectar també la seva ciutat en la zona rural de Nevada, Fern pren la seva camioneta i es posa en camí per a explorar una vida fora de la societat convencional, com a nòmada moderna.