Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Un estudi diu que el 80% dels professionals sanitaris de l'Estat espanyol estava disposat a vacunar-se durant la segona onada de covid-19. Parlarem d'aquest estudi amb el Francesc Saigí professor dels estudis de ciències de la salut de la UOC.

És un percentatge alt de sanitaris disposats a vacunar-se a la segona onada.

<< L'estudi es va fer durant l'evolució de la covid que abasta el novembre i encara no hi havia les vacunes esmentades fins ara. Tots els efectes secundaris que estem veient de les vacunes, en aquell moment no estava a l'ordre del dia. Va ser un estudi que vam llançar a través de les xarxes socials. En aquell moment hi havia un percentatge bastant alt sobretot d'infermeria que tenien reticència a vacunar-se perquè ja es comentaven els efectes secundaris d'una vacuna en fas de fabricació. Ara estem fent un altre estudi per saber què farien els professionals amb els problemes que estem veient avui dia. És normal que hi hagi algun sanitari que estigui reticents a vacunar-se perquè coneixen molt bé la naturalesa de l'ésser humà.>>

La red social de fotografías Instagram (propiedad de Facebook) está estudiando crear una versión adaptada para niños menores de 13 años, segundos publicó este viernes la prensa norteamericana y confirmó el jefe de la plataforma, Adam Mosseri.

"Cada vez es más común que los niños pidan a sus padres unirse a aplicaciones que los ayuden a mantenerse en contacto con sus amigos", escribió Mosseri en su cuenta de Twitter después de la información publicada en primer lugar por el portal de noticias BuzzFeed. "Estamos explorando la creación de una versión de Instagram en que los padres mantengan el control, al estilo del que hicimos con Messenger Kids (también propiedad de Facebook). Compartiremos más información a medida que el proyecto avance", ha apuntado.

Circ Cric celebrarà el 40 aniversari de la seva primera actuació al X Festival de Música Circ Cric que se celebrarà a Sant Esteve de Palau d'Amenseni, Barcelona. De cara a la temporada 2021,proposen realitzar un festival amb espectacles i activitats per a tothom, sempre que les condicions sanitàries ho permetin. Parlarem amb el seu director el senyor Tortell Poltrona.

Com resumiries tots aquests anys amb Circ Cric?

<< Aquests quaranta anys ens han aportat felicitat i sobretot poder gaudir amb plenitud de viatjar per mig món i viure sota els estels. Ser lliure i fer somriure a moltíssima gent, esperem poder fer-ho durant uns quants anys més.>>

Quins dies sera la celebració d'aquests quaranta anys?

<< Del 24 d'abril fins al 4 de juliol els diumenges a les 12 del migdia. És un espectacle de set pallassos musicals que acompanyen als acròbates. El dia 24 començarem amb el "Que bèstia" un espectacle de la meva companyia i és un homenatge als pallassos del segle 20, tenim uns vestits d'aquella època que són genials. El diumenge 25 farem un espectacle en gran format de circ, és a dir, una banda de set pallassos musicals que fan les seves músiques i les seves entrades , jo vull recuperar alguns números que vaig fer en aquella edició de fa quaranta anys, resumint serà un petit homenatge a tota la gent i tots aquells llocs que hem visitat.>>