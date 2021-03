Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Parlarem de la jubilació i les retallades que hi ha en aquest moment amb la Laura Allué, coordinadora a Catalunya d' Asjubi40, l'associació de jubilació anticipada sense penalitzar.

Quins són els objectius d'Asjubi40?

<< Aquesta associació es va fundar el 30 de juny del 2016. Es van presentar al congrés 400.000 signatures per demanar que no es penalitzés la jubilació anticipada, tant forçosa com voluntària. La forçosa és la que la persona ha estat acomiadada per la crisi anterior el 2007 i ara hem enllaçat amb la covid. Aquesta gent penalitza per any avançat un sis o un 8%, no és just què aquesta gent que ha cotitzat durant més de quaranta anys, estiguin penalitzats de per vida, han arribat a penalitzat fins a un 40% de la seva pensió, és una barbaritat. El dia d'avui s'exigeixen trenta-sis anys i sis mesos, a molta d'aquesta gent se'ls hi exigia haver cotitzat trenta-cinc anys per cobrar el 100%. Hauria d'haver-hi un vàrem per aquelles persones que han aportat més a la caixa de seguretat social i així ser compensades en comptes de ser castigades.>>





Torna la primavera i amb ella tot un espectacle de flors dels arbres fruiters, avui dia hi ha guies que et mostren aquest fenomen de la natura, la Ribera en flor és aquesta campanya i la Gemma Carí presidenta del consell comarcal de la ribera d'Ebre.

El gran espectacle de la flor està a punt d'acabar, però volem saber en què consisteix Ribera en flor.

<< Neix oficialment fa uns quatre anys i es van anar afegint molts municipis de la Ribera, però anys abans ja hi havia individualment, es va començar a valorar en els municipis aquest gran espectacle que passa per aquestes dates. Al ser efímer també té aquest punt atractiu perquè les coses estàtiques, sempre ets a temps d'anar a mirar-les.

El Poco X3 Pro és una versió més potent i capaç del seu germà petit, el X3 NFC que es llanço al setembre de l'any passat, i brinda ara un Snapdragon 860 LTE amb molt bon rendiment gaming, un màxim de 8 GB de RAM i 120Hz en la pantalla

Les tarifes del Poco X3 Pro seran molt agressives. El model de 6+128 GB sortirà per 249 euros i el de 8+256 GB es podrà comprar per 299 euros

el Poco F3 inclouen una pantalla AMOLED de molt bona qualitat. Funciona a 120 Hz, però té l'avantatge de comptar amb una taxa de digitalització molt elevada, podent aconseguir 360 Hz, i amb un Snapdragon 870 de Qualcomm, dotat amb 5G

el nou Poco F3 s'oferirà amb descomptes de llançament. Així, els PVP de 349 i 399 euros (6+128 GB i 8+256 GB, respectivament) passaran a ser 299 i 349 entre el 30 de març i l'1 d'abril.





Curricé és el tercer finalista de La Voz 2020 i una de les grans promeses de la música amb gran projecció. El cantant arriba amb una aposta diferent, molta personalitat i totes les ganes del món per treballar de valent i fer carrera en l'exigent indústria musical. Així ho va confirmar durant el seu pas pel talent musical i així estan sent amb el llançament del seu pròxim disc 'Salvaje' que s'estrena aquest divendres 26 de març.. Ens dóna més detalls el propi artista.

Més que mai aquestes cançons porten el teu segell d'estil propi.

<< Totalment, crec que després de tants anys he aconseguit per fi el so "curricé".>>