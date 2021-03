Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Brussel·les proposa un passaport sanitari gratuït per verificar amb un QR la vacunació, haver passat el virus o ser negatiu en covid-19. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres la proposta sobre aquest document de viatge que, a l'espera del vistiplau dels governs europeus, no estarà llest abans de juny, ja que l'executiu europeu trigarà almenys tres mesos a fer-lo operatiu a nivell tècnic.

De totes maneres, quedarà en mans dels estats decidir quines proves accepten com a salconduit, així com les restriccions de moviment per la covid-19. La CE ha avisat que els no vacunats hauran de tenir la mateixa llibertat de moviment que els vacunats mentre se sotmetin a "proves o quarantenes".

"Estar vacunat no serà una precondició per viatjar", insisteixen des de Brussel·les.

L'altre dia es va filtrar la proposta de llei per no regular els lloguers. Demanarem opinió a la Carme Arcarazo portaveu del sindicat de llogateres.

Aquesta proposta no era el que s'esperava des del sindicat.

<< No i no només des del sindicat, cal recordar que la regulació dels lloguers forma part de l'acord de govern entre Unidos Podemos i PSOE. La filtració què va fer Ábalos, què consisteixen no regular els lloguers i en canvi bonificar els rendistes, és realment un atac d'habitatge i un frau democràtic. Hem de recordar que Pedro Sánchez avui dia no seria president, si no fos per l'acord de regular els lloguers i els pressupostos no s'haguessin aprovat. L'acord no només eren pels partits polítics, també era un acord amb les més de 9.000 entitats, ja siguin socials culturals econòmiques càndid un cop i un altre que és necessari regular els preus dels lloguers.>>

Què és "El Obrador de los Sueños"?

<< Neix per crear llocs de treball a persones amb risc d'exclusió social. Vam començar formant a uns joves del Senegal en ofici de flequer i pastisser. El nostre objectiu és formar aquesta gent perquè puguin trobar una feina a Barcelona o qualsevol lloc d'Europa i també amb la possibilitat, si ells volen, de tornar al seu país d'origen.>>

Muntar-ho no deu haver estat una tasca fàcil.

<< No, fa dos anys d'aquest projecte, es diu RobinGood aliments amb ànima. És una marca de productes socials i treballen amb diferents obradors d'Espanya, ens fan els nostres productes amb centres especials de treball o fundacions. En aquest moment hem fet un pas més i hem fet un petit obrador propi a Barcelona amb la mà de Juli què és el flequer i a més ha ofert el seu obrador per formar als nostres nois i noies i dóna'ls'hi una feina per aquell o per un altre obrador.>>

Sergio és un espia xilè. O una cosa semblant. Almenys, se li ha ofert aquest treball després d'un càsting organitzat pel detectiu Ròmul, un investigador privat que necessita a un talp creïble per a infiltrar-se en una llar de jubilats.

La client de Ròmul, una filla d'una resident, sospita que la seva mare podria estar sent maltractada, per la qual cosa li contracta per a descobrir què és exactament el que està succeint en la residència.

Sergio, no obstant això, té 83 anys i no és precisament l'agent 007, per la qual cosa no li resulta gens fàcil aprendre a manejar la tecnologia i la metodologia d'espionatge.

Mentre tracta de recol·lectar proves, Sergio entaula amistat amb alguns dels jubilats i s'adona que la suposada terrible veritat que buscava no té absolutament res a veure amb el que tant ell com Ròmul havien sospitat.