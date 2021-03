Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'empresa UBER ha anunciat el seu aterratge a Barcelona amb un format nou, ara ja no són conductors sinó que són intermediaris entre l'usuari i el taxi. El gremi de taxistes no està d'acord i demà dijous comença unes noves mobilitzacions en forma de protesta a Barcelona. Parlarem del tema amb el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.

Per què no esteu d'acord?

<< En primer lloc no ens agrada que s'hagi creat una empresa per eliminar el taxi. Independentment de què ens agradi o no, hi ha unes normes que s'han de complir per tothom i en aquest cas, Uber ha obert l'aplicació sense el permís de l'àrea metropolitana. Totes les aplicacions que operen amb el negre i el groc han de tindre l'opció de la tarifa de preu tancat i UBER no la té perquè no compleix amb els paràmetres tècnics que exigeix L'AMB a totes les aplicacions. Qualsevol usuari que utilitzi una aplicació de taxi de l'àrea metropolitana, es mereix la garantia que totes les apps de taxi li donin el mateix preu.>>

L'oficina municipal de dades de l'ajuntament de Barcelona estrena un servei que permet conèixer les transaccions immobiliàries de la ciutat gairebé en temps real. Hem convidat al programa d'avui al seu creador perquè en resolgui tots els dubtes, el senyor Màrius Boada director de l'oficina municipal de dades de l'ajuntament de Barcelona.

D'on surt la necessitat de posar en marxa aquesta app?

<< Existeixen diferents motius, en primer per la voluntat de l'oficina de dades de tenir com més dades millor per saber com funciona l'ajuntament i la ciutat. En aquesta línia doncs també poder oferir tota la informació que tinguem a la base de la ciutadania. El segon motiu és conèixer a fons el funcionament del mercat i immobiliari i la problemàtica de l'habitatge a Barcelona, aquestes dades ens donen coneixement important de la situació.>>

La buena noticia es que Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) ha registrando un interés creciente de los jóvenes para incorporarse a la actividad agraria en el último año.

Las experiencias vividas por la pandemia han hecho ver el campo con otros ojos. La agricultura y la ganadería se perciben cada día más como una actividad esencial para garantizar alimentos de calidad y proximidad, y por tanto, tendría que ser una profesión con presente y futuro por la soberanía alimentaria y la sostenibilidad. Aun así porque sea posible las Administraciones tendrán que adobar el terreno con nuevas políticas agrarias.

En Migdia en COPE Cataluña hemos hablado con Xavier Purroy, representante sectorial de jóvenes "Uno de los principales retos es facilitar el acceso a la tierra, mediante el registro de tierras en desuso. JARC recuerda que el junio de 2019 se publicó la Ley de Espacios Agrarios, y, según compilación el texto legal, el Departamento de Agricultura tenía que promover la aprobación de un reglamento para regular el funcionamiento del Registro de parcelas agrícolas y ganaderas en desuso, en el plazo de 6 meses desde su publicación. El borrador del reglamento regularía las condiciones por el arrendamiento de estas tierras, dando prioridad a los jóvenes. En junio hará dos años y la Ley todavía no se ha desplegado." nos explica Purroy