Migdia a COPE Catalunya i Andorra

La tecnologia també ens ajuda a desinfectar la covid-19. Cinc hospitals de Catalunya utilitzaran per primera vegada els robots que desinfecten les habitacions on han estat pacients amb covid. L'Hospital comarcal de Blanes és un dels cinc centres catalans triats per aquesta prova. Parlarem amb la Susana Bosch, cap de serveis generals.

Com funciona aquest robot?

Una vegada el nostre personal de neteja ha desinfectat l'habitació, els robots ens ajuden a fer una desinfecció final. Es poden programar automàticament, però nosaltres ho farem manualment perquè els nostres hospitals sempre estan plens, quan podem entrar a l'habitació una vegada feta la neteja, entres el robot i amb una tablet defineixes per on ha de desinfectar, una vegada ho has definit tot, tanques la porta i l'encens des de fora perquè té llums ultraviolades molt potents per matar tots els bacteris i els virus. En desinfectar les nostres habitacions, calculem entre uns 10 -12 minuts.

Ha estat un dels invents més revolucionaris de segle XX, fruit d'un visionari, Marcel Bich. Quan encara la ploma dominava en el mercat i la tinta tacava, va concebre el bolígraf de plàstic per a tothom. Abans de l'arribada del Bic, escriure no havia estat tan fàcil i tan barat. Des de llavors el seu èxit ha estat fulminant. Es comercialitza en 160 països, és el bolígraf més venut del món. En l'actualitat Bic ven 20 milions d'unitats al dia, uns 57 per segon i l'empresa ha declarat que, en tota la seva història, ha venut 100.000 milions de bolis. Parlarem amb Pedro Domingos, general Manager de BIC para Espanya i Portugal.

Com neix la idea del boli BIC Cristal?

<< Comencen els suburbis de París després de la Segona Guerra Mundial, des de llavors el seu creador Marcel Bich volia desenvolupar el bolígraf ideal amb una escriptura suau i sense esforç. En la seva recerca de la perfecció, va utilitzar eines de rellotgeria per fabricar bolígrafs i així neix a finals de l'any 1950 el polígraf de vidre, que és el primer bolígraf de gran qualitat i que està a l'abast de tots.>>

Cada dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a Cope Catalunya.

-Oppo revela el Find X3 Pro, amb cambra-microscopi de 60 augments, pantalla de 10 bits



Acabat de presentar, el nou vaixell almirall d'Oppo. Comença per components destacables com l'ús d'una pantalla AMOLED de 6,70 polzades amb color de 10 bits i refresc adaptable de 5 a 120 Hz i un potent processador Snapdragon 888, i continua amb un mòdul de càmera d'allò més singular.

Posseeix dos sensors de càmera de 50 MP fabricats per Sony, amb angular i ultragran angular (el primer d'ells estabilitzat), un tele de 13 MP amb zoom híbrid 5x i, de forma més notable, un curiosíssim microscopi de 3 MP que proporciona un acostament de 60x per a preses a molt curta distància.

Segons ha indicat Oppo, el Find X3 Pro costarà "més de 1.000 euros".

Però reserves a la botiga oficial ja estan obertes, on podem trobar el preu final i alguns obsequis per als qui decideixin avançar-se al llançament (rellotges, carregadors i fundes)

Oppo Find X Pro 12+256 GB: 1.169 euros

Confinamiento, COVID-19, tasa de contagio, toque de queda y entrega a domicilio (delivery) son algunas de las muchas palabras que hemos aprendido y practicado durante la pandemia. Las restricciones y el toque de queda han hundido la restauración, que ha buscado su salida comercial en la comida a domicilio o para llevar (take away).

De hecho, según un informe de Kantar, el crecimiento del 60 % de la entrega a domicilio suavizó el desplome del sector de la restauración, que se vio ahogado por la situación de pandemia. Durante el estado de alarma, los operadores de entrega a domicilio, como Just Eat, Glovo o Deliveroo, sumaron cerca de mil restaurantes nuevos, cada uno en menos de tres meses, de forma que aquellos que no contaban con este servicio lo incorporaron por primera vez.

Ante un modelo forzado por las restricciones y el auge de las plataformas de reparto a domicilio, la restauración ha buscado un nuevo formato para llegar al cliente con menos intermediarios: las dark kitchens o cocinas fantasma.