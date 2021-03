Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Tots hem passejat alguna vegada per la rambla de Barcelona, de fet Amics de la Rambla està demanant el compromís de tots per la rambla del futur i un compromís en el calendari, ja que fa molt de temps que haurien d'haver començat les obres per millorar el seu estat. Parlarem amb el Fermí Villar, president d'"Amics de la rambla".

L'inici de les obres s'estan allargant massa?

<< L'any 2014 el projecte ja estava preparat per poder fer-se. Si no ens ho tornen a canviar, haurien de començar l'any 2022, vuit anys després. Sembla que pels únics que és una prioritat és per Amics de la Rambla.>>

Des del passat 14 de desembre de 2020, qualsevol empresa pot sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a Espanya i a l'operador de la infraestructura ferroviària ADIF permís per a usar les infraestructures ferroviàries (vies i estacions) pagant el corresponent peatge per a desenvolupar els seus serveis de mobilitat de passatgers.

Això va representar una fita legislativa històrica, però per als consumidors i usuaris la veritable fita serà el pròxim 15 de maig de 2021 quan l'operador francès SNCF s'estreni amb la seva marca comercial Ouigo i cobreixi per primera vegada la línia Madrid-Barcelona, amb parades a Saragossa i Tarragona.

A Migdia COPE Catalunya hem parlat amb el Jesús Reglero, professor d'OBS bussiness school i soci de RS Corporate Finance "La liberalització del servei ferroviari és un símptoma de la contínua maduresa de l'economia de mercat d'un país com Espanya."

L'aplicació Google Maps és molt útil fins i ens ajuda moltíssim en el nostre dia a dia, però a partir d'ara Google Maps també ens permetrà pagar als parquímetres i el transport públic directament. Ens explica tot els seus avantatges l'Enrique San Juan, director de l'agència digital community internet a Barcelona.

Google Maps s'està estenent per ajudar-nos i facilitar-nos la vida encara més

<< Efectivament, Google Maps és una de les aplicacions d'estrelles de Google més enllà del mateix buscador i de YouTube que formen part del mateix ecosistema, però Google Maps ha anat evolucionant amb els anys guanyant funcionalitats. De moment, la nova funció de poder pagar el pàrquing de pàrquings públics es troba en fase de prova en una petita part dels Estats Units.>>

Cada lunes, en Migdia a COPE Catalunya, tenemos el placer de contar con Alfred López, el incombustible Listo Que Todo Lo Sabe, para que nos haga un poquito más sabios gracias a sus curiosidades. Hoy estamos de enhorabuena porque Alfred presenta nuevo libro de la mano de la editorial Larousse, "El listo que todo lo sabe ataca de nuevo. Palabras y Palabros".

Sin saber por qué a Alfred parece que le encanta eso de poner títulos largos a sus libros y con este van seis ya. Todos entretenidos. Todos divulgativos y entretenidos. Todos de fácil lectura y todos te dan conocimientos para convertirte en un "listillo" en las comidas familiares.