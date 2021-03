Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Al programa hem tractat els següents temes:

Avui fa trenta-dos anys que el senyor Tim Berners-Lee va posar en marxa la World Wide Web, més conegut com les www. César Córcoles director del postgrau de desenvolupament d'apps web de la UOC.

Els que us dediqueu aquest sector avui és un dia especial per tots vosaltres.

<< Efectivament el tenim apuntat al calendari, és un moment històric per nosaltres i per la meitat de la humanitat.>>

D'on surt la idea de fer la World Wide web?

<< La idea de fer clic en un document i salta a una altra era una cosa que ja existia des de feia temps, però volien que servís per endreçar la informació. L'any 1989 el senyor Tim Berner-Lee estava treballant en un accelerador de partícules entre Suïssa i França on generen una gran quantitat de documentació, llavors van pensar que l'única manera que tenien endreçar-la era amb els enllaços. En un principi era un producte per acadèmics i investigadors.>>

Des del pròxim mes d'agost, el peatge que va dins de Tarragona fins a la jonquera L'AP-7 deixarà de ser de pagament igual que l'autopista AP-2. Ens va explicar tots els detalls Mario Arnaldo president d'automobilistes europeus associats.

Aquesta nova mesura quines conseqüències portarà?

<< Considerem que és una molt bona notícia. La nostra associació fa temps que reivindica que el finançament de les carreteres i de totes les infraestructures deu fer-se càrrec dels pressupostos tothom i no qui directament ho utilitza, perquè tothom es beneficia directament O indirectament. No ens hem de confondre, no vol dir que seran gratuïtes a partir d'ara, es hauran de finançar a través dels pressupostos.Hi ha algunes conseqüències econòmiques, el que s'ingressa ara mateix per la utilització del peatge a camí les empreses concessionàries són les que tenen l'obligació de mantenir aquestes infraestructures o les que han de pagar el manteniment. Aquesta despesa el cas està fent ara per les empreses privades, ho haurà de fer l'estat i a més a més els deixarà d'ingressar l'impost de societats i de beneficis, també has de ser en ingressar la part corresponent de l'IVA i alguns municipis deixaran d'ingressar l'impost de l'IBI. Per una part als usuaris directe deixaran de pagar el cost del peatge, però a canvi l'estat haurà de fer front al manteniment i això és el que més ens preocupa. Perquè com els diners vindran de la caixa pública tenim por que es tornin una mica garrepes amb els diners i que com a conseqüència es deteriorin les carreteres.>>

El servei de cangur municipal estava en prova pilot des de l'octubre en els barris més vulnerables i ara s'amplia a la zona del Bon Pastor. Parlarem amb la Laura Pérez tinenta d'alcaldia de drets socials de l'ajuntament de Barcelona.

Com està anant aquesta prova pilot del servei cangur?

<< Són moments complexos on fer avaluacions, estem vivint un moment excepcional i costa una mica més, però la primera setmana encara no es coneixia el servei i hem vist que té molt bona acollida a tots els barris, especialment a Besòs-Maresme, per tant la decisió d'ampliar el bon pastor té a veure amb una demanda molt identificada ens els barris del Besòs-Maresme i el que hem vist és que hi ha mares que estan utilitzant fins a tres vegades al mes aquest servei. S'està generant bastant confiança i esta donant solució a moltes persones que dificultats per conciliar amb altes àmbits de la vida.>>

David, un nen coreà-americà de 7 anys, veu com a mitjan anys 80 la seva vida canvia, de la nit al dia, quan el seu pare decideix mudar-se al costat de tota la seva família a una zona rural d'Arkansas per a obrir allí una granja, amb el propòsit d'aconseguir aconseguir el somni americà.