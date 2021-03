Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Al programa hem tractat els següents temes:

S'ha presentat el primer protocol de prevenció d'assetjament sexual a les xarxes de metro i autobús, un protocol necessari i que es demanava des de feia temps. Tenim al programa a la Rosa Alarcon, presidenta de TMB i regidora de mobilitat de l'ajuntament de Barcelona.

En què consisteix aquest protocol que ja està en marxa?

<< Porta en marxa des del mes de novembre i ara ho hem de posar en coneixement de les dones dels municipis de l'àrea metropolitana. Hem fet un procés informatiu per anar veient altres mesures, podríem dir que és un protocol en construcció, l'anirem evolucionant en funció de les necessitats. El que es tracta és que sobretot les dones agafin el transport públic de forma segura i per això anem desenvolupant aquest protocol amb la participació de dones i usuàries del transport públic. Ara farem una enquesta amb més de mil usuàries perquè ens aportin també quines són les seves pors i quines mesures podem prendre. Ja estem implementant les primeres mesures.>>

El dia 21 d'aquest mes de març comença la primavera i amb ella arriben les al·lèrgies. Per la gent que les pateix és un mal de cap i des del programa volem saber com es poden protegir, ens dóna consell la doctora Lorena Soto coordinadora del comitè d'al·lèrgies respiratòries de la societat catalana d'al·lèrgies de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya.

Com podem saber si patim una al·lèrgia?

<< La majoria de la gent a mesura que van progressant ho van notant d'una manera innata perquè són uns símptomes que no tenien i que ara van progressant i empitjorant sobretot en determinades èpoques. Els símptomes més típics són les picors bastant intenses en el nas i els ulls amb molt de mocs. El moc normalment és claret i molts esternuts que a vegades fa sensació d'ofec. >>

Cada cop hi ha més persones que pateixen una al·lèrgia?

<< És una realitat i són dades reals, nacionalment i a més de 8 milions de persones afectades per les al·lèrgies respiratòries, però a mesura que van passant els anys van empitjorar les estadístiques.>>

Cofidis, Pedaleando Contigo, el projecte social de Cofidis que promou la integració social a través de l'esport ha presentat avui el videoclip ‘Giran y Van’, un tema únic compost pel cantant espanyol Antonio Orozco i dedicat al ciclista Gonzalo García Abella per a animar-li en el seu camí als Jocs Paralímpics de Tòquio.

‘Giran y Van’ és un autèntic himne a l'esforç, talent i superació d'aquest ciclista i, en general, de tots els esportistes paralímpics del nostre país que lluiten diàriament per a aconseguir els seus objectius.

El seu autor, Antonio Orozco, ha confessat aquest matí durant la presentació d'aquest tema, que es tracta d'una de les cançons més emotives que ha compost en la seva trajectòria musical per la inspiració que li causa la història de Gonzalo i la de tots els esportistes que com ell lluiten per a fer front a reptes adversos.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amn l'Antonio Orozco i ens ha explicat que “Les persones neixen inspirades en un batec. El batec del cor és l'eix per a tot en la vida. En “Giran y Van” conflueix l'enteresa, la força, l'embranzida, la preparació i el desenvolupament del que un vol en la vida. A vegades la vida imposa, però no sempre cal fer-li cas”. És el missatge que llança Orozco a l'inici del seu videoclip i sobre la base del qual gira tota la seva cançó.