Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Al programa d'avui hem tractat els següents temes:

Recordem que el festival d'Eurovisió de l'any passat es va suspendre per la pandèmia. Aquest any ens torna a representar Blas Canto amb un nou tema que es diu "Voy a quedarme". Ens explica tots els detalls el mateix artista.

Esperem que finalment es pugui celebrar.

<< Estarem bé perquè complirem totes les mesures de seguretat per fer una actuació meravellosa a Rotterdam. Per si de cas tenim gravacions de l'actuació per si algú es posa malalt, creuarem els dits perquè tot surti com està previst.>>



Com ho portes saben que sortiràs a un escenari on et veuran 300 milions de persones en directe?

<< Imposa moltíssim, realment és una experiència única i un moment meravellós a la meva vida i sobretot explicant la història que vull sent el més autèntic que pugui, que al cap i a la fi és el més important del festival.>>

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una enquesta per a conèixer l'abast real dels problemes que produeix el desproveïment de medicaments. Els resultats de l'estudi adverteixen que un 40% dels usuaris s'ha vist afectat pel desproveïment de medicaments en els últims 2 anys. Els resultats es publiquen en l'últim número de la revista OCU-Salut.

Afectació del desproveïment

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de l'OCU "El desproveïment d'un medicament, pel motiu que sigui, afecta directament a qui el necessita, i si la situació es prolonga, pot passar factura a la seva salut. OCU ha realitzat una enquesta en la qual han participat 1.231 persones d'entre 25 i 75 anys, una mostra representativa de la població espanyola per a conèixer si s'han vist afectats per la falta de medicaments i com els ha afectat." ens explica Enrique.

OCU adverteix que, segons les dades de la seva enquesta, un 41% dels ciutadans ha viscut almenys un cas de desproveïment superior a les 24 hores. En el 91% dels casos es tractava de medicaments amb recepta.

WhatsApp ha estat una de les aplicacions més beneficiades per la pandèmia. La popularitat de les seves trucades de vídeo i veu va créixer de manera exponencial amb el confinament i les polítiques de distanciament social, però fins ara, aquest creixement es veia frenat pel fet que no estaven disponibles en la versió web utilitzada pels equips de sobretaula, on alternatives com Skype i Zoom continuen manant.



El desplegament serà gradual de les trucades de veu i vídeo en ordinadors, començant primer per un reduït nombre d'usuaris abans d'arribar a tothom.

Aquestes comunicacions comptaran amb xifratge de punt a punt per a salvaguardar la seva privacitat, igual que en la versió mòbil, així com suporti per a formats retrato i panoràmic.

Així mateix, la versió de PC permetrà redimensionar les finestres de vídeo sense major complicació o superposar-les per a continuar treballant mentre es conversa amb algú.

Les trucades de WhatsApp per a PC tindran almenys limitació important de llançament: només estan suportades les trucades individuals (de dispositiu a dispositiu), deixant per a més endavant les trucades i videotrucades en grup.

El dia 27 de març arriba el canvi d'horari d'estiu amb una hora menys, a les 2:00 seran les 3:00. Avui volem parlar de la reforma horària que cada cop se'n parla més i ho farem amb Cristina Sánchez Miret què és sociòloga i membre del consell assessor de la reforma horària de la Generalitat de Catalunya.

Per què és tan necessari posar en marxa i aplicar-se la reforma horària?

Tenim una situació que no sabem què fer perquè fem uns horaris que són del tot insostenibles i que no ens permeten tenir una vida saludable. Pot afectar en molts aspectes de la nostra vida, els horaris és una qüestió social cultural, cultural, econòmica i legal, és a dir, és una cosa construïda i els horaris els hem marcat en un moment determinat per unes raons històriques concretes i el seguim arrossegant com si no es pogués canviar.