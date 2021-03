Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

Avui entren en vigor els nous horaris en la restauració i a més a més, altres mesures que ja havia anunciat la setmana passada el Procicat, com l'ampliació d'aforaments a universitats, gimnasos i el lleure. En el programa d'avui ens enfocarem en la restauració i parlarem amb el senyor Roger Pallarols director del gremi de restauració de Barcelona.

Dóna un respir a la restauració aquesta nova franja horària?

<< No, la veritat és la restauració des de fa un temps, té unes condicions molt restrictives des de ja fa gairebé un any. En aquest temps hi ha hagut tancaments i amb franges completament insuficients per la mínima viabilitat d'un negoci.>>

Hagués estat millor unir la franja del dinar amb el sopar?

<<El concepte d'obrir i tancar, no ajuda a una empresa. Des dels despatxos es prenen decisions que no tenen res a veure amb el que és realment el funcionament d'un negoci. Al dia d'avui el qual correspon és ser madur i adult i afrontar una crisi econòmica sense precedents i estabilitzar el funcionament .>>

Se utiliza la expresión ‘Meter cizaña’ para aludir a la acción de malmeter y provocar algún malentendido con la intención de crear disputas y enemistades.

La expresión hace referencia a la ‘cizaña’ un tipo de planta muy parecida al trigo, que crece sin haber sido plantada y que frecuente es confundida con este cereal, con la salvedad de que su grano y la harina que éste produce son tóxicos y están desaconsejados para el consumo humano y animal.

El término cizaña llegó al castellano desde el latín ‘zizanĭa’ y a este desde el griego ‘zizánia’ (ζιζάνια), ambos de idéntico significado y en referencia a la mencionada planta.

Si parlem de xarxes socials segur que coneixes Instagram, Twitter o Facebook, però hi ha d'altres que estan creixent i poden arribar a fer-li ombra a les més importants, com per exemple Club House o Onlyfans. Parlarem amb l'expert en social media màrqueting digital i director de l'agència community internet de Barcelona, Enrique San Juan.

Realment aquestes noves xarxes socials poden fer ombra a les més grans com Facebook?

<< El món digital és molt fluid i molt canviant. El futur presenta sorpreses com per exemple club House. És l'últim objecte brillant que a més desitgen tot els marqueters socials i que ha destacat enmig d'una pandèmia.>>

L'economia evoluciona i les relacions entre empleat i empresa també ho fan, quan parlem del prestigi i com es veu una empresa, els treballadors poden ser els millors ambaixadors. Ens ho explica el Manuel Fernández professor col·laborador dels estudis d'economia i empresa de la UOC.

Els treballadors poden ser els ambaixadors de l'empresa, serien la millor targeta de visita d'una empresa?

Sí, el món de les organitzacions certament està tenint un canvi important. El centre del model de funcionament de les empreses té una activitat de més de cent anys, hi ha poques coses que resisteixen tant de temps amb el canvi de funcionament. Les organitzacions estan en aquest procés i actualment les empreses estan veient la importància i el valor que té la recomanació dels empleats de la mateixa companyia.