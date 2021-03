Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

El zoo de Barcelona s'uneix a la coalició global "Units per la biodiversitat", la consciència medio ambiental, va creixent a poc a poc, la diferència és notable a la de fa vint anys enrera. Parlarem amb el Juli Mauri director del Zoo de Barcelona.

Arribem a temps a protegir la biodiversitat

<< Sí que arribem, però l'extinció que hi ha és massiva. Hi ha l'extinció silenciosa que no veiem que és sobretot la dels animals invertebrats, és a dir, dels insectes com les abelles colonitzadores, evidentment revertir les coses està complicat, però sí que es pot frenar aquesta pèrdua de biodiversitat.>>

Les abelles s'estan extingint i és una de les bases alimentàries de molts altres animals.

<< No és només el canvi climàtic, és també el canvi global que afecta a tots els habites com la zona del mediterrani que és molt vulnerable. El canvi global també afecta el curs del sol, el fet de passar d'una agricultura tradicional a una més intensiva que utilitza els pesticides que estan fent desaparèixer molts insectes i pol·linitzadors com per exemple les papallones, que ara mateix es troba en una situació alarmant a Catalunya.>>

En un país mediterráneo como el nuestro comer y, sobre todo, cenar temprano es casi imposible. Los horarios y costumbres europeos de alimentación no va con nosotros.

Sin duda la gran cantidad de horas de luz que tenemos no invitan a cenar temprano ¿Alguien se ve cenando a las siete de la tarde en pleno verano?. A pesar de todo esto, los horarios de comidas pueden influir en nuestra salud y bienestar.

¿Qué beneficios podemos obtener?

En Mediodía COPE Cataluña hemos hablado con Mercé Gonzalo, portavoz del colegio de dietistas y nutricionistas de Cataluña y aseguraba que “realmente la hora de comer es menos influyente, no importa la hora que sea. Los alimentos y las calorías que ingerimos serán los mismos”. Además, decía que “a la hora de cenar la cosa cambia. Cenar e irnos enseguida a dormir puede afectar a nuestro descanso y digestión”

Nuestro metabolismo natural se rige por la luz, por los ciclos de sueño. Cenar muy tarde, cuando ya nuestro organismo empieza a prepararse para ir a dormir, puede ralentizar la digestión.

Hi ha una cosa clara i tots arribem a la mateixa conclusió, la tecnologia en si mateixa no és bona ni dolenta, tot depèn de la funció que li donem. Quan arriben noves tecnologies, ens agafen desprevinguts perquè no sabem com fer-la servir correctament. La dependència que tenim d'aquests aparells denota que no els estem utilitzant com deuríem sobretot el jovent. Tractarem el tema amb el psicòleg Jaume Celva vicedegà del col·legi oficial psicologia de Catalunya.

Com podem intentar controlar aquesta dependència?

<< Primer hauríem de contextualitzar la situació perquè venim d'una pandèmia. Abans es feia una utilització excessiva de les noves tecnologies que ens han arribat ràpidament a la societat, llavors si tenim en compte que les tecnologies poden ocasionar problemes en l'àmbit de relacions o d'informació fins i tot. Nosaltres hem identificat algunes conseqüències negatives respecte a això, associades a un ús excessiu d'internet. Per començar podríem parlar del tipus d'informació, la sobre informació genera que el nostre cervell es col·lapsi perquè no sap ben bé amb quina informació ha d'agafar. Això no deixa un espai suficient per a la reflexió a escala cognitiva per poder esbrinar i fer una crítica de tota aquella informació, és el que es diu les sobre saturació d'informació. Després també està l'impacte que produeix a les relacions personals, hem deixat de tenir relacions cara a cara per fer-ho a través d'una pantalla, això crea conflictes de parella perquè estem tan tancats sense poder fer coses a l'exterior que abans ens omplien i la relació era molt més natural. La gent gran tampoc ho ha sabut gestionar amb els seus fills que estan enganxats amb les noves tecnologies, però clar que és el que fem nosaltres què són els models de referència, som els primers que ens hauríem de moderar, llavors les relacions es comencen a distanciar dintre dels membres de la mateixa família.>>